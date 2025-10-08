Женщину задушил ее собственный автомобиль: как это произошло

Водитель / © Freepik

Два отдельных, но схожих по механизму несчастных случая, связанных с электрическими стеклоподъемниками автомобилей, были зафиксированы во Франции и Соединенных Штатах, подчеркивая скрытую опасность этой функции.

Об этом пишет Daily Mail.

Смерть 65-летней женщины во Франции

13 июня в Бисси-сюр-Фле (Франция) произошла трагическая гибель 65-летней женщины. Ее Fiat 500 начал катиться назад после того, как она забыла задействовать ручной тормоз. Когда она протянула руку через открытое окно, чтобы его потянуть, она ненамеренно нажала выключатель электрического стеклоподъемника, зажав шею между стеклом и рамой автомобиля.

Тело женщины позже нашел друг. Полиция признала смерть трагическим несчастным случаем, подтвердившим и вскрытие. Брат погибшей заявил, что не потребует компенсации, но обратился к компании Fiat с просьбой о разъяснении.

«Я просто хочу знать, как мы можем предотвратить повторение этого», — сказал он.

Смерть 7-летнего мальчика в США

В США схожий инцидент привел к аресту матери по обвинениям в убийстве и жестоком обращении с детьми. 6 апреля в юго-западной Атланте, штат Джорджия, в машине нашли мертвым семилетнего Мази Симмонса. Его голова была зажата в окне задней двери автомобиля.

Полиция обнаружила 32-летнюю мать мальчика, Кэндис Грейс, без сознания и под влиянием наркотиков на пассажирском сиденье. Следователи утверждают, что она оставила детей без присмотра, потеряв сознание от употребления наркотиков за рулем.

29 сентября мать была арестована по обвинениям в убийстве второй степени и жестоком обращении с детьми второй степени. Двое других детей, находившихся в машине, не пострадали.

