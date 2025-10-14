Зимние шины прослужат в разы дольше, если соблюдать эти правила: советы водителям

Шины / © pixabay.com

Зимние шины обычно имеют ресурс около 30 000 км. После чего резина твердеет, а сцепление значительно ухудшается. Однако опытные специалисты утверждают, что срок эксплуатации можно существенно продлить, соблюдая несколько простых правил.

Об этом пишет SUV News.

1. Правильная «обкатка» новых шин

Шиномонтажник Александр Г. (Киев) с 15-летним стажем называет главной ошибкой водителей резкий старт на новой резине . Он советует воспринимать первые 200–300 километров как обкатку . На новых шинах имеется тонкий технический слой, который нужно постепенно удалять. Если этого не делать, сцепление ухудшится, а тормозной путь вырастет.

2. Избегайте агрессивной езды

Мягкая зимняя смесь очень чувствительна к истиранию. Особенно на сухом асфальте. Пробуксовки и резкие торможения являются прямым путем быстрого износа. Даже несколько подобных маневров могут сократить ресурс шин на сотни километров.

3. Контроль давления - залог долговечности

Механик Станислав Л. отмечает важность давления в шинах. Снижение температуры на каждые 10C приводит к падению давления примерно на 0,1 атмосферы. По его словам, в сильные морозы (около −20∘C$) давление может упасть на половину атмосферы, что негативно сказывается на управляемости и ускоряет износ. Поэтому рекомендуется проверять давление манометром каждые две недели.

4. Правильное хранение вне сезона

Важно обеспечить оптимальные условия для хранения шин:

На дисках: класть горизонтально (стопкой).

Без дисков: сохранять вертикально во избежание деформации.

Главное требование – избегание прямых солнечных лучей и источников тепла . Идеально подойдет прохладное, сухое помещение.

Соблюдение этих рекомендаций позволяет водителям использовать один комплект зимней резины 4–5 сезонов вместо стандартных двух, что значительно экономит средства.

Напомним, с наступлением прохладной погоды автомобилистам следует не медлить с заменой летней резины на зимнюю. Главное правило, которого советуют придерживаться производители шин, заключается в следующем: менять шины необходимо, когда среднесуточная температура опускается ниже +7°C, не дожидаясь первого снега или гололеда.

Известный автомобильный эксперт Скотти Килмер предупредил, что этой зимой водители рискуют повредить свои машины, оставляя их в теплых гаражах. По его словам, соль и песок, которыми посыпают дороги в холодное время года, могут прилипать к кузову и вызывать коррозию.