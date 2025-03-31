Стоит ли покупать б/у аккумулятор для авто: плюсы, минусы и риски

Автомобильный аккумулятор / © Pixabay

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Замена аккумулятора в авто может стать неожиданной и значительной финансовой нагрузкой. Стоимость новых батарей достаточно высока, поэтому много водителей рассматривают альтернативный вариант – приобретение подержанного аккумулятора. Это не только позволяет сэкономить, но и способствует экологической утилизации батарей.

О том, является ли такая покупка безопасной, сообщило издание SlashGear.

Покупка б/у аккумулятора – на что обратить внимание?

Выбор аккумулятора для автомобиля, который уже был в спользовании, связан с определенными рисками. Самый главный – остаточный срок службы. Автомобильные батареи обычно эксплуатируются три-пять лет, поэтому если аккумулятор уже отработал несколько сезонов, его ресурс может быть на грани исчерпания.

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Как определить возраст аккумулятора?

На корпусе автомобильного аккумулятора есть маркировка, которая поможет узнать дату его производства. Она обычно состоит из буквы и цифры:

буква означает месяц (A – январь, B – февраль и так далее),

цифра указывает год выпуска (например, C9 – март 2019 года).

Чем «младше» аккумулятор, тем больше вероятность его долговечной и надежной работы.

Осмотрон внешнего состояния аккумулятора

Перед покупкой следует тщательно проверить аккумулятор. Особое внимание следует обратить на:

клеммы. Если на них есть зеленый, голубой или оранжевый налет – признак коррозии, которая может повлиять на способность батареи держать заряд; корпус. Трещины, деформации или следы утечки электролита являются веской причиной отказа от такой покупки; общее состояние. Если аккумулятор поврежден или сильно изношен, риски превышают потенциальную экономию.

Проверка работоспособности и гарантия

Надежные продавцы предлагают возможность проверить аккумулятор перед покупкой. Используя вольтметр можно измерить напряжение и оценить его способность обеспечивать стабильную мощность. Лучший вариант – провести тестирование под нагрузкой у специалиста.

Также следует уточнить наличие гарантии. Некоторые магазины или авторазборки предлагают ограниченную гарантию на б/у батареи. Это станет дополнительной защитой, если аккумулятор быстро выйдет из строя.

Итак, покупка б/у аккумулятора – это разумное решение, если тщательно подойти к выбору. Важно обращать внимание на возраст, техническое состояние, возможность проверки и наличие гарантии. Если аккумулятор сравнительно новый, нет видимых повреждений и прошел тестирование, он может стать выгодной альтернативой новой батарее без вреда для надежности вашего авто.

Кстати, ранее эксперты объяснили, как понять, что аккумулятор авто скоро «сядет».