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В Украине появились автомобильные номера нового формата: кому их выдают и сколько это стоит
Новые номера в Украине выдают водителям, которые переоформляют транспортное средство через мобильное приложение "Дія".
Автомобили с регистрационными номерами серии "DI" появились в Украине.
Об этом говорится в сообщении uamotors.
Новые знаки выдают автовладельцам, которые переоформляют их с помощью мобильного приложения «Дія».
Получение новых знаков не является обязательным. По желанию можно оставить старые номера.
Стоимость перерегистрации через «Дію» составляет 1105 грн, к которым добавляется оплата доставки, что повышает общую сумму примерно до 1500 грн.
Кроме серии "DI", в Украине также вводятся новые регистрационные номера, а именно:
"ED",
"DC",
"PD".
Серии "ED" и "DC" предназначены для автомобилей, оформленных через электронный кабинет водителя МВД, тогда как "PD" является аналогом "DI" и выдается при регистрации авто через "Дію" — в приложении или на портале.
Напомним, ранее речь шла об индикаторе "EPC" на панели авто. Специалисты рассказали, о чем на самом деле свидетельствует этот сигнал.
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