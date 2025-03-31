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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Авто Происшествия
Количество просмотров
1578
Время на прочтение
1 мин

В Украине появились автомобильные номера нового формата: кому их выдают и сколько это стоит

Новые номера в Украине выдают водителям, которые переоформляют транспортное средство через мобильное приложение "Дія".

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
новый формат автомобильных номеров

В Украине был введен новый формат автомобильных номеров

Автомобили с регистрационными номерами серии "DI" появились в Украине.

Об этом говорится в сообщении uamotors.

Новые знаки выдают автовладельцам, которые переоформляют их с помощью мобильного приложения «Дія».

Получение новых знаков не является обязательным. По желанию можно оставить старые номера.

Стоимость перерегистрации через «Дію» составляет 1105 грн, к которым добавляется оплата доставки, что повышает общую сумму примерно до 1500 грн.

Кроме серии "DI", в Украине также вводятся новые регистрационные номера, а именно:

  • "ED",

  • "DC",

  • "PD".

Серии "ED" и "DC" предназначены для автомобилей, оформленных через электронный кабинет водителя МВД, тогда как "PD" является аналогом "DI" и выдается при регистрации авто через "Дію" — в приложении или на портале.

Напомним, ранее речь шла об индикаторе "EPC" на панели авто. Специалисты рассказали, о чем на самом деле свидетельствует этот сигнал.

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Дата публикации
Количество просмотров
1578
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