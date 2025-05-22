Опасно для машины и для вас: 6 ситуаций, когда нельзя включать кондиционер

Когда нельзя включать кондиционер в авто

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Кондиционер в авто обеспечивает комфорт как водителю, так и пассажирам. Однако включение системы охлаждения в определенных условиях может не только способно снизить ее эффективность, но и привести к дорогостоящим ремонтам автомобиля. Эксперты назвали 6 ситуаций, когда использование кондиционера не рекомендовано.

Об этом говорится в mashyna.

Когда нельзя включать кондиционер в авто

Температура ниже 0°C

На морозе включать кондиционер в автомобили эксперты не советуют.

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«Компрессор не рассчитан на работу в таких условиях, особенно если в системе накопилась влага. В некоторых случаях это может привести к обледенению трубок или повреждению компрессора.

Сразу после запуска двигателя

Летом включать кондиционер сразу после запуска двигателя — дополнительная нагрузка на мотор, что вредит особенно подержанным авто. Прежде всего, откройте окна и позвольте двигателю поработать несколько минут.

Перегрев двигателя

Видите сигнал на панели приборов? Не включайте кондиционер. Его работа еще больше нагрузит систему охлаждения, которая может завершиться перегревом и серьезными последствиями — вплоть до выхода из строя головки блока цилиндров.

Грязные фильтры

Засоренный испаритель или старые вентиляционные загрязненные каналы? Тогда в салоне вместо прохлады появится неприятный запах, плесень или бактерии. Регулярная очистка фильтров и антибактериальная обработка — обязательная часть техобслуживания.

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Во время движения на высоких оборотах

При интенсивном разгоне или на крутых подъемах кондиционер может снижать мощность двигателя, что критично при обгоне или экстренных маневрах. В таких моментах лучше выключить охлаждение, чтобы не потерять динамику.

Если есть неисправность или утечка фреона

Если кондиционер начал шуметь, щелкать или плохо охлаждает, возможно, произошла утечка фреона или сломался компрессор. Включать такую систему опасно — это может только усугубить ситуацию. В этом случае немедленно обратитесь к специалистам.

Напомним и о три самых опасных привычки водителей в жаркую погоду.

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