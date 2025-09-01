ТСН в социальных сетях

Секреты, которые скрывают от водителей: как избежать лишних затрат на ремонт авто

Большинство водителей уверены, что знают о своей машине все, но производители скрывают информацию, которая может сэкономить значительные средства и нервы.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Ремонт авто

Ремонт авто / © Pixabay

Не думайте, что вы знаете о своем автомобиле все. Производители и дилеры часто скрывают информацию, которая может сэкономить вам много денег и нервов.

Об этом пишет UAmotors.

Секреты, о которых вам не расскажут

  • Скрытые диагностические режимы. У многих современных автомобилей есть секретные меню, доступные через комбинацию кнопок. Это позволяет самостоятельно диагностировать системы машины и даже сбрасывать сервисные интервалы избегая визита на СТО.

  • Переплата за «фирменные» жидкости. На официальных сервисах технические жидкости, такие как смазочные масла или антифриз, часто продают в несколько раз дороже. Хотя по составу они не отличаются от тех, которые можно купить в обычных магазинах. Достаточно только сверить спецификации и купить более дешевый аналог.

  • «Запланированное старение» — инструмент производителей. Это самая неприятная тайна. Некоторые автокомпоненты, например цепи ГРМ, намеренно разрабатывают так, чтобы они выходили из строя после определенного пробега. Это не случайность, а целенаправленная политика, заставляющая владельцев платить за дорогостоящий ремонт.

  • Долговечность аккумулятора. Распространенное мнение, что аккумулятор нужно менять каждые 3–4 года является мифом. При правильном уходе — избегании полного разряда и периодической подзарядке — батарея может прослужить 7–8 лет. Ранняя замена, часто рекомендуемая на сервисах, является лишь способом заработать на клиенте.

  • Подводные камни на СТО. Иногда после посещения на СТО появляются новые неисправности. Недобросовестные мастера могут намеренно недокрутить детали или ослабить узлы, чтобы заставить вас вернуться. Всегда проверяйте проделанную работу.

  • Шины служат дольше, чем вы думаете. Зимние шины, если протектор в хорошем состоянии, могут служить дольше, чем указано в рекомендациях производителя даже после 4–5 лет использования. Главное — правильно их хранить: в прохладном, темном месте.

  • Торг за автокредит. В автосалонах редко говорят, что условия кредита можно обсуждать. Часто реально получить скидку или более выгодные условия, если покупать авто в конце месяца или квартала, когда менеджеры выполняют план продаж.

Чтобы избежать неприятностей, всегда проверяйте рекомендации по срочной замене деталей. Сверьте информацию в нескольких источниках — часто окажется, что можно проехать еще тысячи километров. И не забывайте фотографировать показатели одометра перед заездом на СТО во избежание лишних «накрученных» километров. Чем больше вы знаете о своем автомобиле, тем меньше шансов, что вас обманут.

