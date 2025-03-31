- Дата публикации
-
- Категория
- Авто Салон
- Количество просмотров
- 19
- Время на прочтение
- 2 мин
Странный индикатор «EPC»: о чем действительно свидетельствует этот сигнал на панели авто
Индикатор EPC в автомобиле может гореть только мгновение.
Индикатор «EPC» на панели авто может гореть только мгновение, или все время, что свидетельствует о неисправности авто.
Это рассказали эксперты издания " Твоя машина ".
Не все водители подмечают на приборной панели своего автомобиля активацию удивительного индикатора «EPC». Более того, не знают о том, что на самом деле означает этот сигнал.
Индикатор EPC есть не в каждом автомобиле. Обычно его можно увидеть в автомобилях, произведенных концерном Volkswagen AG. Значение сигнала обнаружения проблем в электронной системе автомобиля.
Обычно лампочка «EPC» загорается на мгновение при отсутствии неисправностей при запуске двигателя. После этого она гаснет и не дает о себе знать до следующего запуска.
Если индикатор горит длительно, это означает, что в электронной системе обнаружены неполадки. Чаще всего речь идет о выходе из строя одного из датчиков.
Индикатор EPC также часто указывает на проблемы с топливной системой. Это может быть отказ топливного насоса, утечка топлива или загрязнение топливного фильтра.
«Кроме того, индикатор предупреждает водителя об отказе контроллера двигателя, проблемах с дроссельной заслонкой, иммобилайзером, системой зажигания, выхлопной системой или сбое освещения», — отмечают эксперты.
Если горит лампочка EPC на панели авто, ездить на нем можно. Однако игнорировать индикатор категорически не рекомендуется. Лучше всего провести профессиональную диагностику на СТО.
Напомним и о 5 проблемах автомобилистов весной. Смена погодных условий, ухудшение состояния дорог и необходимость технического обслуживания автомобиля требуют особого внимания.
Читайте также: