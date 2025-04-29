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Автомобилисты составили топ-10 дешевых кроссоверов (фото)
Специалисты советуют эти бюджетные кроссоверы покупать на вторичном рынке.
Эксперты по авто составили профессиональный перечень из десяти топовых кроссоверов, который следует покупать на вторичном рынке. Там есть много практичных машин с пробегом по приятным ценам.
Об этом рассказали специалисты WhatCar.
Автомобилисты назвали лучшие подержанные кроссоверы, которые можно купить в 2025 году на вторичном рынке.
Автомобили проверены временем и длительной эксплуатацией. Важно, что эти машины недорогие. Их можно отыскать с ценами не более 13 тыс. долларов, что понравится водителям, рассчитывающим на средние цены автомобилей.
Главные критерии машин в перечне — надежность и практичность.
Mazda CX-3
SEAT Arona
Skoda Kamiq
Mini Countryman
Renault Captur
Suzuki Vitara
Skoda Yeti
Suzuki Ignis
Kia Stonic
Hyundai Kona.
Напомним, ранее специалисты назвали «золотую середину», когда двигатель машины работает наиболее эффективно.
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