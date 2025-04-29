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ТСН в социальных сетях

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Категория
Авто Скидки
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Автомобилисты составили топ-10 дешевых кроссоверов (фото)

Специалисты советуют эти бюджетные кроссоверы покупать на вторичном рынке.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Автомобилисты составили топ-10 дешевых кроссоверов (фото)

Mazda CX-3 — автомобиль вошел в топ-10 бюджетных кроссоверов / © newspress.co.uk

Эксперты по авто составили профессиональный перечень из десяти топовых кроссоверов, который следует покупать на вторичном рынке. Там есть много практичных машин с пробегом по приятным ценам.

Об этом рассказали специалисты WhatCar.

Автомобилисты назвали лучшие подержанные кроссоверы, которые можно купить в 2025 году на вторичном рынке.

Renault Captur занял 5 место в топ 10 бюджетных кроссоверов / © Group Renault

Renault Captur занял 5 место в топ 10 бюджетных кроссоверов / © Group Renault

Автомобили проверены временем и длительной эксплуатацией. Важно, что эти машины недорогие. Их можно отыскать с ценами не более 13 тыс. долларов, что понравится водителям, рассчитывающим на средние цены автомобилей.

Главные критерии машин в перечне — надежность и практичность.

SEAT Arona вошел в топ 10 кроссоверов по средним ценам

SEAT Arona вошел в топ 10 кроссоверов по средним ценам

  1. Mazda CX-3

  2. SEAT Arona

  3. Skoda Kamiq

  4. Mini Countryman

  5. Renault Captur

  6. Suzuki Vitara

  7. Skoda Yeti

  8. Suzuki Ignis

  9. Kia Stonic

  10. Hyundai Kona.

Skoda Kamiq вошла в топ 10 кроссоверов по умеренным ценам / © Skoda

Skoda Kamiq вошла в топ 10 кроссоверов по умеренным ценам / © Skoda

Напомним, ранее специалисты назвали «золотую середину», когда двигатель машины работает наиболее эффективно.

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