Эта кнопка сэкономит до двух литров горючего в час

Как сэкономить до двух литров горючего на час / © Unsplash

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Нажатие всего одной кнопки в вашем автомобиле поможет легко сократить расход топлива до двух литров в час.

Об этом пишет Express.

Если двигатель длительное время работает на холостом ходу в пробках, это приводит к существенному перерасходу бензина или дизеля.

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«Водители часто застревают в пробках на часы, случайно попав в локацию с ограниченным движением. По словам экспертов, активация навигатора с функцией обновления информации о пробках перед поездкой поможет избежать этих проблем». — говорят эксперты.

Водители, которые пользуются такой опцией, тратят гораздо меньше времени и топлива на поездки, чем те, кто ее игнорирует. Главное — настроить навигатор так, чтобы он постоянно сообщал о трудностях на пути вашего следования и предлагал более простой маршрут движения на высоких передачах.

Например, такие навигационные системы, как Google Maps, предлагают функцию «эко-маршрута», которая помогает водителям избегать крутых подъемов и участков с интенсивным движением в формате «старт-стоп», что также способствует снижению расхода топлива.

Напомним и о включение кондиционера в машине в жару. Как быстро и эффективно охладить раскаленный салон автомобиля в жару? Не торопитесь включать кондиционер на полную мощность.

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