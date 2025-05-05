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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Авто Тюнинг
Количество просмотров
519
Время на прочтение
2 мин

Эта кнопка сэкономит до двух литров горючего в час

Автомобилистам лучше внимательно относиться к планированию поездок и использовать все доступные функции навигационных систем для оптимизации расхода топлива, особенно в условиях роста цен на топливо.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Эта кнопка сэкономит до двух литров горючего в час

Как сэкономить до двух литров горючего на час / © Unsplash

Нажатие всего одной кнопки в вашем автомобиле поможет легко сократить расход топлива до двух литров в час.

Об этом пишет Express.

Если двигатель длительное время работает на холостом ходу в пробках, это приводит к существенному перерасходу бензина или дизеля.

«Водители часто застревают в пробках на часы, случайно попав в локацию с ограниченным движением. По словам экспертов, активация навигатора с функцией обновления информации о пробках перед поездкой поможет избежать этих проблем». — говорят эксперты.

Водители, которые пользуются такой опцией, тратят гораздо меньше времени и топлива на поездки, чем те, кто ее игнорирует. Главное — настроить навигатор так, чтобы он постоянно сообщал о трудностях на пути вашего следования и предлагал более простой маршрут движения на высоких передачах.

Например, такие навигационные системы, как Google Maps, предлагают функцию «эко-маршрута», которая помогает водителям избегать крутых подъемов и участков с интенсивным движением в формате «старт-стоп», что также способствует снижению расхода топлива.

Напомним и о включение кондиционера в машине в жару. Как быстро и эффективно охладить раскаленный салон автомобиля в жару? Не торопитесь включать кондиционер на полную мощность.

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Дата публикации
Количество просмотров
519
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