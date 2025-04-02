Где хранить покрышки: исследование объясняет, почему балкон — худшее место

Где хранить покрышки / © Pixabay

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Автомобильные шины хранить на балконе опасно прежде всего для здоровья жильцов квартир.

Об этом говорится в исследовании Международного агентства по изучению рака (IARC), передает " Автопилот “.

Автомобильная резина содержит вредные химические вещества, в том числе ароматические масла, бензопирен, цинк. Микрочастицы, которые образуются при эксплуатации покрышек, наиболее опасны для здоровья. Эти частицы оседают в протекторе и ячеистых слоях резины, легко попадают в воздух, а при вдыхании могут повреждать легкие и проникать в кровь.

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Исследователи еще в 2003 году показали, что среди работников шинного производства уровень заболеваний дыхательной и кровеносной систем в 10 раз превышал средний. Неудивительно, что хранить шины в жилых помещениях запрещено — особенно рядом с продуктами.

Открытый балкон для хранения шин однозначно не подходит, ведь резина не любит ультрафиолет, влагу и перепады температур. Такие условия приводят к ее старению, потере эластичности и растрескиванию.

Правила хранения шин

Помещение для хранения шин должно быть сухим и хорошо вентилируемым. Лучше всего, без герметичных стеклопакетов — иначе воздух застаивается.

Колеса должны быть чистыми, сухими и упакованными в мешки или чехлы.

Вблизи автомобильных шин не должно быть пищевых продуктов или источников тепла (обогревателей, батарей).

Нежелательно хранить шины на бетоне с масляными пятнами или остатками горюче-смазочных материалов.

Автомобильные колеса с профилем до 205 мм можно хранить горизонтально — сложенными в стопку высотой до 2 м. Для более широких покрышек это не подходит: из-за давления они могут деформироваться. В таком случае требуются вертикальные стеллажи с опорами.

Ежемесячно следует вращать шины во избежание деформации в местах контакта.

Напомним, ранее автомеханик и блогер Скотти Килмер объяснил, чем опасно игнорирование звуков скребка во время торможения — это может быть признаком критического износа тормозных колодок.

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