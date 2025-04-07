Во Львове зафиксирован рекорд — водитель проехал 1 млн км почти без ремонта автомобиля (фото)

Украинец проехал на одном авто 1 миллион км без серьезного ремонта / © Фото из открытых источников

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Во Львове владелец автомобиля Mitsubishi Pajero Wagon в 2007 году выпуска преодолел один млн км, что является документально подтвержденным фактом.

Об этом идет речь в сообщении autoportal.ua.

Львовянин приобрел машину в новом состоянии и с самого начала использовал для работы. Автомобиль преодолевал километры как по трассе, так и по сельским дорогам. Каждый год во время техосмотра фиксировался пробег, так что информация о миллионе километров имеет документальное подтверждение.

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Во Львове зафиксирован настоящий рекорд— Mitsubishi Pajero Wagon 2007 года выпуска преодолел 1 000 000 километров Фото: autoportal.ua

«Под капотом этого автомобиля — 3,2-литровый турбодизельный двигатель 4M41 мощностью 170 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатым автоматом. Двигатель заводской, капитальный ремонт не производился, до сих пор находится в рабочем состоянии. Автомобиль не дымит, не вытекает масло, мотор работает ровно», — говорится в сообщении источника.

Во время эксплуатации автомобиль только планово обслуживали: заменяли ремни, ролики, фильтры, масла, а также расходные элементы ходовой части — амортизаторы, втулки стабилизаторы, тормозные колодки.

«Несколько раз меняли комплект сцепления, но в пределах ожидаемого ресурса», — добавили эксперты портала.

Кузов тоже сохранился в хорошем состоянии — без значительной коррозии, что тоже показательно, учитывая возраст и пробег автомобиля. Полный привод Super Select 4WD продолжает исправно работать. Автомобиль до сих пор эксплуатируется и не собирается на пенсию. По словам владельца, он не намерен продавать Pajero.

Напомним, ранее речь шла о сигнале Check Engine в автомобиле. Специалисты напомнили, что индикатор проверки двигателя является обязательным предупреждением о выбросах.

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