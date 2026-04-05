Каким транспортом можно управлять без водительских прав в Украине

В Украине не все транспортные средства требуют водительских прав.

Электросамокаты мощностью до 350 Вт считаются бытовыми средствами и не требуют регистрации

Электросамокаты мощностью до 350 Вт считаются бытовыми средствами и не требуют регистрации / © УНИАН

За вождение без водительских прав в большинстве случаев предусмотрен штраф. Впрочем, есть категории транспорта, на которых можно ездить даже без удостоверения.

В частности:

  • велосипед с аккумулятором и без

  • электросамокат

  • скутеры с малой мощностью

Самокаты до 350 Вт считаются бытовыми — их не нужно регистрировать или получать разрешение на управление. Они считаются безопасными для тротуаров и велодорожек, если не превышают скорость 25 км/ч.

Для управления велосипедом в Украине водительское удостоверение не требуется и такой транспорт не подлежит регистрации. Велосипед считается простым средством передвижения, которое не относится к механическим транспортным средствам.

Однако это не освобождает велосипедистов от обязанности соблюдать ПДД. Велосипедисты — полноценные участники дорожного движения и обязаны действовать в соответствии с правилами, определенными в разделе 6 ПДД Украины.

Согласно положениям статьи 125 Кодекса Украины об административных правонарушениях, если лицо не может показать полицейскому водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспорта, то его ждет штраф в размере двадцати пяти не облагаемых налогом минимумов, или же 425 грн.

Напомним, в Украине на фоне действия нового закона об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности существенно выросла стоимость полисов. Это привело к тому, что часть водителей начала игнорировать требование закона, отказываясь от покупки автогражданки.

