Кто может получить водительское удостоверение в Украине: все о праве управления машиной

Водительские права в Украине - что известно

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Получить водительское удостоверение в Украине может человек старшего возраста при условии отсутствия медицинских противопоказаний, а относительно минимального возраста, то законодательством предусмотрено получение права на управление транспортным средством от 16 лет, однако есть важное уточнение.

Об этом говорится в законе Украины " О дорожном движении “.

С 16 лет возможно проходить обучение и получить водительское удостоверение. Но это касается транспортных средств только категорий А и А1, то есть мопедом или мотоциклом. Управление грузовиком с прицепом возможно от 19 лет, а троллейбусом или трамваем — с 21-го.

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Право на управление транспортными средствами предоставляется лицам, достигшим:

16 лет — категории А1, А;

18 лет — категории В1, В, С1, С;

19 лет — категории BE, C1E, СЭ;

21 лет — категории D1, D, D1E, DE, Т.

Как получить водительское удостоверение

Чтобы получить официальный документ будущему водителю, следует действовать по следующей схеме:

овладеть правилами дорожного движения в соответствии с Типовой учебной программой подготовки и переподготовки водителей. Это можно сделать как самостоятельно, так и в аккредитованном учебном заведении;

сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. После успешной сдачи тестирования, кандидат в водители проходит практическую подготовку в автошколе, сдает внутренний практический экзамен;

сдать экзамен в сервисном центре МВД. Шансы успешно сдать экзамен с первого раза невысокие.

Документы для сдачи экзаменов в сервисном центре МВД: список

Для того чтобы будущего водителя допустили к экзаменам в центре МВД, нужно собрать следующие документы:

паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или ID-карту или паспорт гражданина Украины для выезда за границу (предоставляется вместе со справкой о месте жительства);

медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством выбранной категории;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

имеется водительское удостоверение (в случае получения права на управление транспортными средствами другой категории).

Сколько стоят экзамены в сервисном центре МВД

Стоимость сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД составляет 250 грн, а практического — 420 грн. Услуги в территориальных подразделениях предоставляются по предварительной регистрации в системе Е-Запись или в терминале самообслуживания, расположенном в помещении сервисного центра МВД.

Напомним, игнорирование предупреждения об ограничении может привести к лишению прав на 6 месяцев. Речь идет о том, что законодательство позволяет временно изымать водительские удостоверения у лиц, не уплачивающих алименты.

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