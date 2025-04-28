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- Авто Закон
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На какой скорости авто потребляет минимум горючего — экспертное мнение
Названа "золотая середина", когда двигатель машины работает наиболее эффективно.
Эксперты назвали скоростной режим, помогающий экономить топливо.
Об этом пишет " Автопилот " со ссылкой на мнение экспертов.
Разница расхода горючего на трассе и других дорогах очевидна разная.
«Существует определенный скоростной режим, наиболее выгодный для двигателя с точки зрения экономии горючего. Это так называемая „золотая середина“, когда двигатель работает наиболее эффективно», — говорится в объяснении.
Для большинства легковых автомобилей оптимальный диапазон скорости, при котором потребление топлива мало, составляет 80-95 км/ч. На этих скоростях двигатель, как правило, работает в зоне максимального крутящего момента, используя топливо наиболее рационально.
В то же время сопротивление воздуха, который растет с квадратом скорости, еще не становится главным фактором, заставляющим двигатель работать с перегрузкой.
Напомним, ранее речь шла о том, что водитель без очков может получить 16 тыс. грн штрафа на территории Польши.
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