На какой скорости авто потребляет минимум горючего — экспертное мнение

Когда автомобиль потребляет минимум горючего / © autotheme.info

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Эксперты назвали скоростной режим, помогающий экономить топливо.

Об этом пишет " Автопилот " со ссылкой на мнение экспертов.

Разница расхода горючего на трассе и других дорогах очевидна разная.

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«Существует определенный скоростной режим, наиболее выгодный для двигателя с точки зрения экономии горючего. Это так называемая „золотая середина“, когда двигатель работает наиболее эффективно», — говорится в объяснении.

Для большинства легковых автомобилей оптимальный диапазон скорости, при котором потребление топлива мало, составляет 80-95 км/ч. На этих скоростях двигатель, как правило, работает в зоне максимального крутящего момента, используя топливо наиболее рационально.

В то же время сопротивление воздуха, который растет с квадратом скорости, еще не становится главным фактором, заставляющим двигатель работать с перегрузкой.

Напомним, ранее речь шла о том, что водитель без очков может получить 16 тыс. грн штрафа на территории Польши.

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