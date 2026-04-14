Нарисовал техпаспорт в Photoshop и попался на блокпосте: какой штраф суд назначил львовянину

Mercedes Фото иллюстративное / © motor1.com

Реклама

Суд Закарпатской области вынес приговор мужчине из Львовской области, который самостоятельно изготовил поддельное свидетельство о регистрации автомобиля Mercedes-Benz CLS 320 CDI. За совершенное ему был назначен денежный штраф.

Об этом говорится в приговоре Великоберезнянского районного суда Закарпатской области.

Как установил суд, обвиняемый является уроженцем Львовской области, участник боевых действий и лицо с инвалидностью ІІ группы — ранее к уголовной ответственности не привлекался. Осенью 2024 во Львове он создал фальшивый техпаспорт на автомобиль с литовской регистрацией.

Реклама

По данным дела, мужчина нашел в сети шаблон документа и отредактировал его с помощью графических и текстовых редакторов, включая Adobe Photoshop, Figma и Microsoft Word. После этого он напечатал подделку на пластиковой карте, чтобы использовать ее во время вождения в Украине.

Нарушения разоблачили 20 февраля 2025 года на блокпосте «Ужок» в Закарпатье. В ходе проверки документов водитель предоставил правоохранителям поддельное свидетельство. Экспертиза впоследствии подтвердила, что документ не соответствует установленным стандартам, а в сервисном центре МВД отметили, что такой техпаспорт не разглашался, а автомобиль с указанными номерными знаками отсутствует в реестрах.

В суде мужчина признал вину. Он пояснил, что получил автомобиль в сентябре 2024 г. от благотворительной организации как гуманитарную помощь, однако не смог официально зарегистрировать его на себя. Именно это и послужило причиной изготовления поддельного документа.

Что угрожает за поддельный техпаспорт

Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 8500 гривен.

Реклама

Более того, мужчина должен возместить более 2,3 тысяч гривен расходов на экспертизу. В то же время автомобиль суд постановил вернуть владельцу.

