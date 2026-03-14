Штрафы за нарушение ПДД в 2026 году: сколько придется заплатить водителям
Нарушение правил дорожного движения в Украине влечет штрафы. Их размер может отличаться в зависимости от нарушения.
Штрафы за нарушение ПДД в 2026 году в Украине варьируются от 340 гривен до 50 000 гривен в зависимости от нарушения.
Об этом сообщил «Справочник водителя»
Размер финансового наказания за превышение скорости напрямую зависит от показателей зафиксированного нарушения.
За ускорение более чем на 20 км/ч назначается штраф в размере 340 грн. На международных трассах за границей подобные нарушения стоят гораздо дороже, однако в Украине действуют фиксированные национальные тарифы.
Значительно более строгие меры применяются в случаях, когда стрелка спидометра преодолевает разрешенную границу более чем на 50 км/ч. В таких ситуациях сумма административного взыскания увеличивается до 1700 грн.
Отсутствие водительского удостоверения
Размер штрафа зависит от ситуации:
Забыли права дома — 425 гривен
Нет действующего удостоверения — 3 400 гривен
Управление после лишения прав — 20 400 гривен за первое нарушение, 40 800 гривен за повторное
Управление в нетрезвом состоянии
Первый случай — 17 000 гривен + лишение прав на 1 год
Второй раз в течение года — 34 000 гривен + лишение прав на 3 года
Третий — 51 000 гривен с конфискацией автомобиля
Что будет, если не оплатить штраф
Если вы не оплатите штраф в течение 15 дней, сумма автоматически удваивается. После этого дело передают в Государственную исполнительную службу, что влечет за собой дополнительные проблемы:
блокирование банковских счетов
арест имущества
исполнительный сбор (не менее 10% от суммы)
ограничение выезда за границу
