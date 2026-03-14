Штрафы за нарушение ПДД в 2026 году: сколько придется заплатить водителям

Неуплата штрафа приводит к удвоению суммы / © Pixabay

Реклама

Штрафы за нарушение ПДД в 2026 году в Украине варьируются от 340 гривен до 50 000 гривен в зависимости от нарушения.

Об этом сообщил «Справочник водителя»

Размер финансового наказания за превышение скорости напрямую зависит от показателей зафиксированного нарушения.

Реклама

За ускорение более чем на 20 км/ч назначается штраф в размере 340 грн. На международных трассах за границей подобные нарушения стоят гораздо дороже, однако в Украине действуют фиксированные национальные тарифы.

Значительно более строгие меры применяются в случаях, когда стрелка спидометра преодолевает разрешенную границу более чем на 50 км/ч. В таких ситуациях сумма административного взыскания увеличивается до 1700 грн.

Отсутствие водительского удостоверения

Размер штрафа зависит от ситуации:

Забыли права дома — 425 гривен

Нет действующего удостоверения — 3 400 гривен

Управление после лишения прав — 20 400 гривен за первое нарушение, 40 800 гривен за повторное

Управление в нетрезвом состоянии

Первый случай — 17 000 гривен + лишение прав на 1 год

Второй раз в течение года — 34 000 гривен + лишение прав на 3 года

Третий — 51 000 гривен с конфискацией автомобиля

Что будет, если не оплатить штраф

Если вы не оплатите штраф в течение 15 дней, сумма автоматически удваивается. После этого дело передают в Государственную исполнительную службу, что влечет за собой дополнительные проблемы:

Реклама

блокирование банковских счетов

арест имущества

исполнительный сбор (не менее 10% от суммы)

ограничение выезда за границу

