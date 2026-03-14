ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Авто Закон
Количество просмотров
74
Время на прочтение
2 мин

Штрафы за нарушение ПДД в 2026 году: сколько придется заплатить водителям

Нарушение правил дорожного движения в Украине влечет штрафы. Их размер может отличаться в зависимости от нарушения.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Неуплата штрафа приводит к удвоению суммы / © Pixabay

Штрафы за нарушение ПДД в 2026 году в Украине варьируются от 340 гривен до 50 000 гривен в зависимости от нарушения.

Об этом сообщил «Справочник водителя»

Размер финансового наказания за превышение скорости напрямую зависит от показателей зафиксированного нарушения.

За ускорение более чем на 20 км/ч назначается штраф в размере 340 грн. На международных трассах за границей подобные нарушения стоят гораздо дороже, однако в Украине действуют фиксированные национальные тарифы.

Значительно более строгие меры применяются в случаях, когда стрелка спидометра преодолевает разрешенную границу более чем на 50 км/ч. В таких ситуациях сумма административного взыскания увеличивается до 1700 грн.

Отсутствие водительского удостоверения

Размер штрафа зависит от ситуации:

  • Забыли права дома — 425 гривен

  • Нет действующего удостоверения — 3 400 гривен

  • Управление после лишения прав — 20 400 гривен за первое нарушение, 40 800 гривен за повторное

Управление в нетрезвом состоянии

  • Первый случай — 17 000 гривен + лишение прав на 1 год

  • Второй раз в течение года — 34 000 гривен + лишение прав на 3 года

  • Третий — 51 000 гривен с конфискацией автомобиля

Что будет, если не оплатить штраф

Если вы не оплатите штраф в течение 15 дней, сумма автоматически удваивается. После этого дело передают в Государственную исполнительную службу, что влечет за собой дополнительные проблемы:

  • блокирование банковских счетов

  • арест имущества

  • исполнительный сбор (не менее 10% от суммы)

  • ограничение выезда за границу

Ранее сообщалось, что в Украине могут изменить срок действия водительских прав. Больше об этом читайте в новости.

Дата публикации
Количество просмотров
74
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie