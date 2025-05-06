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Теперь получить водительское удостоверение будет еще труднее: что известно об экзаменах
Получить водительское удостоверение права будет сложнее, ведь изменятся сроки повторной сдачи практического экзамена. Уже готов проект обновления.
МВД готовит новые правила получения водительского удостоверения. Изменения предусматривают увеличение сроков для повторной сдачи экзаменов.
Об этом сообщает МВД Украины.
Министерство внутренних дел Украины обнародовало проект приказа о правилах сдачи практического экзамена для получения водительского удостоверения.
Главное изменение — увеличение сроков сдачи в случае неуспешной попытки.
Согласно проекту приказа после первой неудачной попытки повторный экзамен можно сдавать не ранее чем через 10 календарных дней.
После второй попытки — через 20 дней.
После третьего и последующих — через 30 дней с момента предварительного экзамена.
Отсчет начинается на следующий день после неудачной попытки.
Теоретический экзамен останется без изменений, но основное внимание теперь сосредоточено на усовершенствовании практических навыков вождения.
Документ уже обнародован на официальном портале для общественного обсуждения и ждет формального принятия.
Напомним, водительское удостоверение, предоставляющее право на управление мотоциклами и мопедами, можно получить от 16 лет.
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