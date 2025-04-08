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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Авто Закон
Количество просмотров
821
Время на прочтение
2 мин

Тест по ПДД на перекрестке: посмотрите на фото и ответьте, кто проедет первым

Укажите на распространенную ошибку водителей в тесте по ПДД.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Тест по ПДД на перекрестке: посмотрите на фото и ответьте, кто проедет первым

Тест для водителей

Дайте ответ, водитель какого из автомобилей имеет преимущество в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложила " Школа Авто”.

Выберите один из вариантов ответов:

  • Водитель зеленого автомобиля.

  • Водитель синий автомобиль.

  • Разъедутся по договоренности.

Разберем задачу

На перекрестке водитель синего автомобиля проезжает прямо, а водитель зеленого поворачивает налево.

Тест для водителей

Тест для водителей

Перекресток оборудован светофорами и для обоих водителей включен зеленый сигнал. Большой ошибкой будет считать, что раз оба водителя двигаются на зеленый, то разъехаться они должны по приоритетам 2.1 «Дать дорогу» и 7.8 «Направление главной дороги», согласно которым на второстепенной дороге находится синяя машина.

Напомним о пункте 8.3 ПДД: «Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета».

Итак, знаки приоритетов в этом случае не работают, поэтому читаем пункт 16.6 ПДД:

«Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении прямо или поворачивают направо», — говорится на портале.

Таким образом, водитель зеленого авто должен уступить водителю синему.

Правильный ответ №2

Напомним, ранее речь шла о том, какие электромобили стали самыми популярными в марте.

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