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- Авто Закон
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Тест по ПДД на перекрестке: посмотрите на фото и ответьте, кто проедет первым
Укажите на распространенную ошибку водителей в тесте по ПДД.
Дайте ответ, водитель какого из автомобилей имеет преимущество в изображенной на рисунке ситуации?
Задачу предложила " Школа Авто”.
Выберите один из вариантов ответов:
Водитель зеленого автомобиля.
Водитель синий автомобиль.
Разъедутся по договоренности.
Разберем задачу
На перекрестке водитель синего автомобиля проезжает прямо, а водитель зеленого поворачивает налево.
Перекресток оборудован светофорами и для обоих водителей включен зеленый сигнал. Большой ошибкой будет считать, что раз оба водителя двигаются на зеленый, то разъехаться они должны по приоритетам 2.1 «Дать дорогу» и 7.8 «Направление главной дороги», согласно которым на второстепенной дороге находится синяя машина.
Напомним о пункте 8.3 ПДД: «Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета».
Итак, знаки приоритетов в этом случае не работают, поэтому читаем пункт 16.6 ПДД:
«Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении прямо или поворачивают направо», — говорится на портале.
Таким образом, водитель зеленого авто должен уступить водителю синему.
Правильный ответ №2
Напомним, ранее речь шла о том, какие электромобили стали самыми популярными в марте.
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