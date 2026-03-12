ТСН в социальных сетях

В Украине готовят возрастные ограничения для водителей: кому придется сдавать на права ежегодно

В Украине могут изменить срок действия водительских прав. Предложенные изменения будут касаться не только новых удостоверений, но и ранее выданных.

Водителей в Украине ограничили по возрасту

Водителей в Украине ограничили по возрасту / © Фото из открытых источников

В Украине рассматривается возможность внесения изменений в правила допуска к управлению транспортными средствами, с особым акцентом на пожилых водителей.

Законопроект №8082, призванный привести украинское законодательство в соответствие с европейскими стандартами, предлагает значительное сокращение срока действия водительских удостоверений для пожилых автомобилистов.

Среди предложенных изменений предусмотрено постепенное сокращение срока действия прав в зависимости от возраста водителя:

  • по достижении 65 лет водителям придется обновлять водительское удостоверение и проходить медицинские осмотры, включая тесты на когнитивные способности (оперативная память, скорость реакции, концентрация внимания), каждые пять лет

  • для тех, кто старше 70 лет, права будут действовать максимум два года

  • водители старше 75 лет будут обязаны ежегодно проходить медосмотр и обновлять свои водительские документы

Правила для водителей в Украине — последние новости

С началом календарной весны украинских автомобилистов ждет ряд законодательных и процедурных обновлений. В 2026 году Министерство внутренних дел и правительство продолжают курс на цифровизацию услуг и усиление контроля за безопасностью дорожного движения.

В частности, с 1 марта 2026 года в Украине окончательно завершается переходный период для бумажных полисов ОСАГО.

Теперь полиция во время проверки будет ориентироваться исключительно на данные из единой централизованной базы МТСБУ. Хотя водителям по-прежнему разрешалось показывать электронный полис, теперь система автоматической фиксации на дорогах начнет в тестовом режиме сверять номерные знаки с базой застрахованных авто.

Отсутствие записи в базе будет равняться отсутствию страховки, даже если у вас есть бумажная копия сомнительного происхождения.

Обновление процедуры техосмотра для коммерческого транспорта

Март принесет новые требования к протоколам обязательного технического контроля (ОТК) для грузовиков, такси и автобусов.

Процесс прохождения ТО будет сопровождаться усиленным видеоконтролем с распознаванием лица эксперта и фиксацией координат сервисного центра. Цель цели окончательно искоренить продажу «диагностических карт» без реального заезда авто на стенд.

Изменения в теоретических и практических экзаменах на права

Для тех, кто только планирует получить водительское удостоверение, март готовит обновленные экзаменационные письма.

В теоретический экзамен добавлен блок вопросов об особенностях эксплуатации электрокаров (правила зарядки, безопасность при ДТП, расшифровка специфических индикаторов на приборной панели).

Изменения коснулись также и практических экзаменов для получения водительского удостоверения. С марта маршруты для сдачи экзаменов в крупных городах будут пересмотрены с целью включения участков с трамвайными путями и круговым движением нового типа.

Ранее сообщалось, что в Украине водителей ждет новый обязательный платеж. Что об этом известно — читайте в новости.

