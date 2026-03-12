В Украине готовят возрастные ограничения для водителей: кому придется сдавать на права ежегодно

Водителей в Украине ограничили по возрасту / © Фото из открытых источников

В Украине рассматривается возможность внесения изменений в правила допуска к управлению транспортными средствами, с особым акцентом на пожилых водителей.

Законопроект №8082, призванный привести украинское законодательство в соответствие с европейскими стандартами, предлагает значительное сокращение срока действия водительских удостоверений для пожилых автомобилистов.

Среди предложенных изменений предусмотрено постепенное сокращение срока действия прав в зависимости от возраста водителя:

по достижении 65 лет водителям придется обновлять водительское удостоверение и проходить медицинские осмотры, включая тесты на когнитивные способности (оперативная память, скорость реакции, концентрация внимания), каждые пять лет

для тех, кто старше 70 лет, права будут действовать максимум два года

водители старше 75 лет будут обязаны ежегодно проходить медосмотр и обновлять свои водительские документы

Правила для водителей в Украине — последние новости

С началом календарной весны украинских автомобилистов ждет ряд законодательных и процедурных обновлений. В 2026 году Министерство внутренних дел и правительство продолжают курс на цифровизацию услуг и усиление контроля за безопасностью дорожного движения.

В частности, с 1 марта 2026 года в Украине окончательно завершается переходный период для бумажных полисов ОСАГО.

Теперь полиция во время проверки будет ориентироваться исключительно на данные из единой централизованной базы МТСБУ. Хотя водителям по-прежнему разрешалось показывать электронный полис, теперь система автоматической фиксации на дорогах начнет в тестовом режиме сверять номерные знаки с базой застрахованных авто.

Отсутствие записи в базе будет равняться отсутствию страховки, даже если у вас есть бумажная копия сомнительного происхождения.

Обновление процедуры техосмотра для коммерческого транспорта

Март принесет новые требования к протоколам обязательного технического контроля (ОТК) для грузовиков, такси и автобусов.

Процесс прохождения ТО будет сопровождаться усиленным видеоконтролем с распознаванием лица эксперта и фиксацией координат сервисного центра. Цель цели окончательно искоренить продажу «диагностических карт» без реального заезда авто на стенд.

Изменения в теоретических и практических экзаменах на права

Для тех, кто только планирует получить водительское удостоверение, март готовит обновленные экзаменационные письма.

В теоретический экзамен добавлен блок вопросов об особенностях эксплуатации электрокаров (правила зарядки, безопасность при ДТП, расшифровка специфических индикаторов на приборной панели).

Изменения коснулись также и практических экзаменов для получения водительского удостоверения. С марта маршруты для сдачи экзаменов в крупных городах будут пересмотрены с целью включения участков с трамвайными путями и круговым движением нового типа.

Ранее сообщалось, что в Украине водителей ждет новый обязательный платеж.