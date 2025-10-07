Водителям грозит штраф за незаметную отметку в правах: кого это касается

Водительские права / © ТСН.ua

В Украине начали выдавать новые водительские удостоверения со специальной отметкой "78", которая имеет важные юридические последствия. Водители, сдавшие экзамен на автомобили с автоматической коробкой передач (АКПП), могут управлять только такими машинами.

Об этом рассказывает UAMotors.

Если же владелец прав с такой отметкой полиция остановит за рулем авто на "механике", это будет расценено как управление без соответствующей категории.

Последствия нарушения

За игнорирование ограничения, обозначенного кодом "78", водителю грозит штраф в размере 3400 гривен.

Многие водители не осознают, что управление автомобилем с механической коробкой передач в этом случае является прямым нарушением закона. Некоторые сознательно рискуют во избежание повторной сдачи экзамена, однако в случае выявления нарушения следует быть готовым не только к значительному штрафу, но и к возможному лишению водительских прав.

Что еще изменилось в удостоверениях

Новые документы, издаваемые в Украине, имеют повышенный уровень защиты от подделки: они содержат микротекст, голограмму и измененный фон.

Кроме того, в будущем удостоверения могут содержать дополнительную важную информацию о водителе, в частности:

группу крови;

согласие на посмертное донорство (по желанию собственника).

Напомним, в Украине водителей предупреждают о более строгих требованиях к состоянию запасных колес. Как сообщают в полиции, даже запаска, которой ни разу не пользовались, но которой больше пяти лет, может стать основанием для штрафа.