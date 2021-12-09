Автодом на базе Tesla Cybertruck собрал предварительных заказов на 100 миллионов долларов

Новинка напоминает полноценный дом, который всегда под рукой.

Как мы все прекрасно знаем, Tesla Cybertruck, представленный Илоном Маском в 2019 году, так и не появился на свет. Но, несмотря на это, автомобиль уже получил модификацию в виде складного дома от компании Stream It.

Количество предварительных заказов на декабрь превысило 100 миллионов долларов. На YouTube канале CyberLandr показали видео, как работает новинка.

Компания Stream It продает дом за 49 995 долларов (примерно 1 359 864 грн). Ну и конечно, почти столько же нужно будет заплатить за сам Tesla Cybertruck в базовой комплектации. Более 2000 человек оформили заказ и внесли депозит в размере от 3000 до 5000 долларов.

CyberLandr – это конструкция, которая в собранном состоянии вмещается в кузов Tesla Cybertruck, а когда ее разворачиваешь – она превращается в полноценный небольшой дом. В нем есть кухня, спальня и даже рабочий кабинет. С электричеством помогает солнечная панель встроенная в крышу модуля, которая выдает до 500 Вт.

Это не первая компания, создавшая дополнение к популярному электропикапу. Например, в ноябре компания FORM представила свое видение кемпинга Cybertruck: складной жилищный модуль, который также размещается в кузове, но в развернутом виде она не выглядит как надстройка, а является отдельным жилым блоком с площадью 6,6 квадратных метров.

И пока компания Tesla в конце концов запустит производство Cybertruck, возможно, появится еще много различных аксессуаров.

Напомним, что Tesla Cybertruck получит версию с четырьмя двигателями и активное шасси.