Автоелка из Днепра: как автомобильные фанаты украсили свои машины

Многие автомобили собрались на засыпанной взлетной полосе, чтобы создать автомобильную елку.

Аэродром Подгороднего, заброшенная взлетная полоса. Один за другим – сквозь ночную тьму – к ней пробираются автомобили. Все – на собрание автоклуба.

Как создавали елку из автомобилей, узнавали в эфире программы " ДжеДаи " на телеканале 2+2.

Сюда приехали участники из Днепра и области. Вот, например, участники из Кривого Рога – здесь набираются опыта от старших участников мероприятия. Создание автоелки – процесс непростой.

Здесь люди собираются для того, что бы воочию увидеть, как это все происходит ну и конечно зарядиться положительными эмоциями на весь следующий год.

Создание автокартины процесс очень кропотливый и серьезный. Новогодний дизайн дополняют гирляндами – их развешивают прямо на машинах. В прошлом году здесь делали только классическую автоелку. На этот раз – решили добавить разные варианты.

За построение очередной секции отвечают сразу несколько координаторов с рисунками. На них – схема как должна выглядеть фигура и куда нужно поставить машины. И даже со схемой не все так просто, ведь картину надо видеть сверху, но из-за мороза и легкого снега беспилотник на долго не запустишь.

На этот раз собралось чуть больше сотни автолюбителей, хотя должно было приехать гораздо больше. Планировалось установить всеукраинский рекорд. Однако – помешала непогода. В планах – все же создать елку из более тысячи машин. И будут воплощать эту мечту уже в следующем году.

В Днепре автомобильные фанаты украсили свои машины и создали из них новогодние фигуры

Напомним, что недавно автомобилисты создали яркую новогоднюю елку из машин в Киеве.