Автолюбитель смастерил уникальное устройство для маскировки номера (фото)

В Баварии на трассе А3 полиция остановила двигавшийся грузовик со скоростью 112 км/ч, превышая установленный лимит в 90 км/час. Водитель, вероятно, выключил ограничитель скорости, чтобы ускорить маршрут. Кроме того, правоохранители обратили внимание на плохо читаемый номерной знак.

Об этом пишет "Автотема".

Правоохранители установили, что водитель намеренно оборудовал свое транспортное средство системой для сокрытия регистрационного номера. С помощью бечевки он мог изменять угол наклона номерной пластины в ручном режиме, особенно в местах контроля скорости и подозрительных ситуациях на дороге.

Зафиксированная полицией скорость 112 км/ч была не максимальной – тахограф показал, что водитель кое-где разгонялся до 124 км/ч. Кроме административного штрафа в значительном размере ему грозит уголовное дело за манипуляции с номерным знаком.

Прибор, который придумал водитель/Фото: Polizei Mittelfranken

Прибор, который придумал водитель/Фото: Polizei Mittelfranken

Прибор, который придумал водитель/Фото: Polizei Mittelfranken

Прибор, который придумал водитель/Фото: Polizei Mittelfranken

Кроме превышения скорости и манипуляций с номерным знаком, полиция зафиксировала еще одно нарушение – водитель исчерпал допустимый лимит времени за рулем. Поэтому ему запретили продолжать движение и заставили сделать обязательный перерыв для отдыха в соответствии с нормами ПДД.

Напомним, ранее мы писали о том, что Рада приняла новый запрет для водителей в Украине: где теперь нельзя ездить.

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