Автоматические системы контроля внимания водителей признаны неэффективными – исследование

Большинство систем контроля над вниманием очень легко обмануть.

Большинство современных автомобилей с завода оснащают разными системами помощи водителю. Одна из них – это система контроля внимания водителя.

Но, как оказалось, эксперты из Ассоциации автомобилистов Америки пришли к выводу, что эта система совсем не действенна и не несет никакой пользы. Об этом сообщает издание AutoEvolution.

Автопроизводители используют два типа мониторинга по вниманием – это на основе камеры и руля. Первая наблюдает за движением глаз и фиксирует, если глаза закрыты на длительный промежуток времени, а другой регистрирует все движения руля и если их становится меньше или вообще прекратились, тогда есть риск отсутствия внимания водителя.

Для того чтобы измерение было точным, было решено взять на тестирование четыре автомобиля, по два с каждым типом системы. Системы видеонаблюдения были представлены Subaru Forester 2021 из EyeSight и Driver Focus, а также Cadillac Escalade 2021 из Super Cruise. Тем временем в лагере контроля за рулевым колесом протестировали Tesla Model 3 2020 с автопилотом и Hyundai Santa Fe 2020 с системой помощи при управлении на шоссе.

Все автомобили оснащены автономией второго уровня. В этой системе нужно, чтобы водитель постоянно участвовал в вождении автомобиля и наблюдал за трафиком, для этого система должна отслеживать внимание человека.

Система на основе камеры скорее "увидела" отсутствие внимания водителя, поскольку технологии потребовалось в среднем менее десяти секунд, чтобы Cadillac и Subaru заметили, что водитель отпустил руль или отвел взгляд от дорожной ситуации. Также, что не менее важно, системы с камерой комплектуются инфракрасными датчиками, поэтому они эффективны даже ночью.

Но несмотря на то, что система неплохо реагирует на недостающие внимания, эксперты считают, что 10 секунд хватит для того, что автомобиль попал в аварию.

Относительно системы контроля руля то предупреждение поступает в среднем примерно через одну минуту. При скорости 100 км/ч – это означает около 9,66 км без управления. Этот тип системы легко обмануть, а значит, водитель может проехать еще дальше, не контролируя руль, поэтому его эффективность достаточно низкая.

Именно поэтому в ассоциации предлагают автопроизводителям поработать над этими системами, чтобы обмануть их было труднее и автомобили стали безопаснее.

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