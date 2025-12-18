Автомеханик назвал главную проблему всех китайских авто: подробности

Ремонт авто / © iStock

Китайские автомобили стремительно завоевывают сердца водителей благодаря привлекательному ценнику и роскошной оснастке. Только за первые 10 месяцев 2025 продажи новых брендов из КНР выросли в девять раз. Однако за блестящим фасадом скрывается серьезная угроза владельцам.

Об этом пишет Express.

Основатель компании Mouths Motor Company Джейсон Макманус предупреждает: главная проблема заключается не в качестве сборки, а в отсутствии ремонтной инфраструктуры. Большинство китайских марок слишком новые для европейского рынка.

«Самая большая проблема сейчас — это доступ к информации, обучению и запчастям. Независимым автосервисам часто не хватает полной технической информации и стабильных поставок запчастей на вторичном рынке», — подчеркнул механик.

Из-за отсутствия технических данных и логистических сложностей сроки пребывания автомобиля на СТО могут быть значительно длиннее, чем в случае с известными европейскими или японскими марками. Владельцы могут неделями ждать банальную деталь, которую просто невозможно найти у местных поставщиков.

Хотя специалисты KwiKit отмечают, что со временем ситуация может улучшиться, все зависит от стабильности международных торговых отношений. Если цепочки поставки будут нарушены, ремонт китайского авто станет невозможным.

Советы водителям перед покупкой

Эксперты призывают покупателей не только обращать внимание на копии Range Rover или Lamborghini за полцены, но и проверять наличие официальных сервисных центров в своем регионе. Без доступа к специализированному обучению механики на обычных СТО просто не смогут оказать квалифицированную помощь современным китайским электромобилям.

