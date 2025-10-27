Автомеханик назвал ошибку, которая превращает 95-й бензин в баке в 92-й

Заправка авто / © Associated Press

Реклама

Многие водители считают, что качество топлива зависит только от заправки, однако октановое число может снизиться уже непосредственно в баке автомобиля. Иногда бензин А-95 буквально «стареет», превращаясь в А-92.

Об этом пишет издание «Твоя машина».

Механик с более чем 20-летним опытом Сергей Гончар объяснил, что главная причина этого явления — испарение присадок.

Реклама

«В 95-м бензине около десяти процентов составляет метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ). Это летучее вещество, которое начинает испаряться уже при тридцати градусах», — говорит специалист.

В жару температура кузова может достигать более 50 °C. Если топливный бак нагревается, а крышка закрыта неплотно или вентиляционная система повреждена, пары МТБЭ просто выходят наружу. В результате топливо теряет октановое число, двигатель начинает работать жестче, а при разгоне возникает детонация.

«Мы не раз видели машины, в которых водитель оставил половину бака на лето, а через месяц мотор начал „грохотать“. Анализ показал, что октановое число упало до уровня А-92», — добавляет Гончар.

Эксперты советуют поддерживать уровень топлива не ниже двух третей бака, чтобы минимизировать контакт с воздухом. Заправлять авто стоит в вечернее или ночное время, когда металл не перегрет. Также следует убедиться, что крышка бака закручивается плотно и не имеет повреждений уплотнителя.

Реклама

Такие, на первый взгляд, мелочи могут серьезно повлиять на работу двигателя. Особенно это касается автомобилей, рассчитанных только на бензин А-95 — в таких случаях снижение октанового числа может привести не только к потере мощности, но и к дорогостоящему ремонту.

К слову, эксперты утверждают: заправка премиум-бензином (А-98, А-100) обычного авто является пустой тратой денег, поскольку современные двигатели не становятся от этого мощнее или экономнее. В то же время заправка бензином с более низким октановым числом (например, А-92 вместо А-95) может вызвать детонацию, перегрев и снижение мощности.