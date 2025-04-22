Автомеханик раскрыл главные причины поломок АКПП: это удивит водителей

Автомеханик назвал ошибки, которые чаще всего убивают автоматическую коробку передач. / © pixabay.com

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Большинство новых автомобилей сегодня оснащается автоматической коробкой передач (АКПП), которая считается более удобной в управлении. Впрочем, опытные автомеханики предупреждают: такая трансмиссия требует особого внимания водителя.

Об этом сообщает SUV News.

Первое, на что стоит обратить внимание – это стиль вождения. «Агрессивный старт с места» – один из главных врагов АКПП. Такой способ разгона создает чрезмерную нагрузку на гидротрансформатор и фрикционные элементы коробки.

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Также серьезный ущерб наносит «агрессивная езда» — резкие ускорения и торможения провоцируют перегрев и ускоренный износ деталей.

Отдельную опасность представляет пробуксовка – трансмиссия может неправильно определить, двигается ли автомобиль или колесо просто крутится на месте. Это приводит к перегреву и механическому повреждению узлов.

Еще одна критическая ошибка – буксировка. Если автомобиль тянет со скоростью более 30 км/ч или на дистанции более 30 км, риск перегрева и выхода из строя коробки существенно возрастает.

Механик отметил также важность прогрева трансмиссии в холодное время года, ведь холодное масло циркулирует хуже, что чревато неполноценной смазкой деталей.

Кроме того, водителям следует соблюдать интервалы замены трансмиссионной смазки, использовать ручной тормоз на склонах и избегать перевозки перегруженных прицепов.

Напомним, современный автомобиль не требует сложной подготовки при смене сезона, если регулярно проводить его техосмотр и менять масло. Однако некоторые процедуры следует провести обязательно.