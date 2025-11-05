Автомобиль может загореться где угодно: инженеры рассказали, как этого избежать

Огнетушитель / © УНИАН

На днях в Запорожье занялся автомобиль. Причины возгорания сначала установить не удалось, но такие случаи не единичны. Машины горят не только после аварий — пламя может появиться даже на парковке или трассе.

Об этом пишет «Твоя Машина».

Инженер-механик Иван Чайка, более 20 лет работающий в киевском автосервисе, объясняет:

«Чаще всего авто загораются из-за халатности. Люди не следят за проводкой, течениями, состоянием аккумулятора. Искра в сочетании с маслом — и есть пожар».

Одна из самых распространенных причин возгорания — перегрев двигателя. Если вентилятор или насос выходят из строя, температура под капотом стремительно растет. Горячие жидкости могут попасть на провода или металл, вызвав мгновенное возгорание.

Спасатели советуют немедленно останавливать автомобиль, если стрелка температуры входит в красную зону.

По данным Управления пожарной безопасности США, почти половина случаев возгорания связана с техническими неисправностями. Старые шланги, потертые провода и пятна смазки под капотом — это первые признаки опасности.

Проблемы с электричеством — еще один частый виновник пожаров.

Мастер-электрик Сергей Лысенко вспоминает: «Видел, как после установки несертифицированной акустики машина вспыхнула через неделю».

Неправильное подключение оборудования или старая батарея могут вызвать короткое замыкание, что превратит автомобиль в пожарище в считанные минуты.

Топливная система — взрывоопасная зона

Даже несколько капель бензина на разогретом блоке двигателя могут стать роковыми. Если водитель почувствовал запах горючего, нужно немедленно ехать на СТО, а не откладывать проверку «на потом».

Жара и трава: невидимый риск на парковке

В летнюю жару авто, припаркованное на сухом поле, может поджечь траву выхлопом. Пламя быстро охватывает кузов, а ветер лишь ускоряет распространение огня. Подобные случаи неоднократно фиксировали спасатели на юге Украины.

Как предотвратить пожар в автомобиле

Специалисты советуют:

всегда иметь в багажнике огнетушитель;

парковать авто на жестком покрытии, а не на траве;

регулярно проверять электричество, шланги, аккумулятор и систему охлаждения;

не игнорировать запах гари или пятна под авто.

Пожар в автомобиле — не редкость и не стечение обстоятельств. Это результат изношенности, упущения или невнимательности. Если своевременно реагировать на сигналы опасности, можно избежать трагедии.

