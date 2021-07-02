Автомобиль новой модели Tesla загорелся на ходу с водителем за рулем фото

Водитель электрокара чуть не сгорел заживо.

Новейший электрокар Tesla Model S Plaid, который глава компании Маск впервые представил в начале июня 2021, внезапно загорелся прямо на ходу, причем его владелец оказался заблокированным внутри.

Как сообщает CNBC, адвокат потерпевшего водителя обратился к Tesla с просьбой отозвать все выпущенные на дороги Model S Plaid, поскольку они могут представлять угрозу для водителей.

Инцидент произошел на окраине города Филадельфии — в городе Гаверфорд (штат Пенсильвания). Владелец автомобиля заметил, как из его машины неожиданно пошел дым, а затем вырвалось пламя. Некоторое время он был заблокирован внутри электрокара, но все же смог выбраться из него самостоятельно. Проехав еще 25 метров, Model S Plaid вспыхнул, как факел.

Tesla Model S Plaid erupts in flames and briefly traps owner after electronic doors fail, attorneys say https://t.co/oUKn81hAI4 — The Washington Post (@washingtonpost) July 2, 2021

В Национальном управлении безопасностью движения на трассах США (NHTSA) заявили, что собирают необходимую информацию, чтобы разобраться в причинах возгорания. "Если [в автомобиле] будет обнаружен дефект, который несет в себе угрозу общественной безопасности, NHTSA примет все необходимые меры, чтобы защитить граждан", — сообщила представитель управления Люсия Санчез.

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Между тем адвокат Марк Герагос, представляющий интересы водителя, призвал Tesla отозвать все Model S Plaid, которые уже были переданы клиентам компании. "Такая ситуация пугает и свидетельствует об очевидной серьезной проблеме. Наше предварительное расследование все еще продолжается, но мы призываем Tesla отозвать автомобили с дорог до тех пор, пока не будет проведен полный анализ того, что произошло", — говорится в его заявлении.

В компании Tesla пока не обнародовали официального комментария по ситуации.

Model S Plaid презентовали 10 июня 2021 как самый быстрый электрокар среди всех серийных автомобилей мира. Глава компании Маск тогда сообщил, что первые 25 авто передано покупателям, которые сделали предварительный заказ. Одним из них был, очевидно, владелец машины, что загорелась.

Напомним, ранее в Tesla показали на видео новый трековый режим полноприводных Model 3 Performance. Специальные настройки позволяют контролировать скольжения автомобиля.

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