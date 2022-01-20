Автомобиль тонет в реке, а водитель делает селфи на крыше: зимний дрифт закончился аварией

Решила погонять, а вышло, что поплавала.

Современная молодежь очень интересная. Поколение Instagram, Facebook и Tik Tok не может жить без онлайна. Поэтому даже в критических ситуациях они берут телефон, включают камеру и начинают снимать.

Вот например, барышня из Канады решила немного подрифтить на замерзшей реке, но что-то пошло не по плану и автомобиль провалился под лед. Об этом сообщает издание Motor1.

Девушка отправила под лед свой любимый модифицированный Scion tC. Но вместо того чтобы звать на помощь, девушка залезла на крышу и начала делать селфи.

Свидетели видели, как желтый автомобиль кружился по замерзшей реке в городке Маниток близ Оттавы. Затем, в какой-то момент автомобиль добрался до узкого участка, где лед был тонким и провалился.

Люди заметившие, что произошло сразу бросились на помощь. Они сели на байдарку, взяли веревку и быстро вытащили нарушительницу. Она не сильно и хотела, чтобы ее спасали. Женщина сказала, что ей понравилось происшествие, и она бы с радостью его повторила.

Напомним, что недавно сеть всколыхнуло видео, как в России трактор сметает снег вместе с машинами.