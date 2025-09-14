Автомобили будут маркировать по-другому — что известно о новых экологических ярлыках

Вводят новую маркировку авто по уровню реальных выбросов / © Pixabay

Действующая система DGT — экологическая классификация транспортных средств, работающая с 2016 года, все чаще подвергается критике из-за несоответствия действительным показателям выбросов.

Об этом говорится в сообщении uamotors.

По словам генерального директора DGT Пере Наварро, реформа стала неизбежной, ведь нынешние экостикеры нередко дезинформируют и водителей, и органы местных властей. В то же время, он подчеркнул: окончательное решение зависит не только от дорожной службы, но и от министерств промышленности и экологии. DGT готова оперативно действовать, как только получит официальное разрешение.

Действующая классификация создает множество парадоксов, пишут эксперты. Да, легкий гибрид или авто на газ может получить «экологический» ярлык, хотя по фактическим выбросам он почти не отличается от обычной машины. В то же время, современные дизели, реально менее вредные, остаются в «низшей» категории. Это вызывает недовольство среди экспертов и муниципалитетов, нуждающихся в более точном и справедливом инструменте.

Что и когда изменится

Главная идея реформы — переход от формального подхода (тип двигателя и год выпуска) к оценке реальных выбросов автомобиля. Это означает, что два одинаковых по возрасту и технологии авто смогут получить разные категории — в зависимости от фактического воздействия на окружающую среду.

Ожидается, что гибриды разных типов будут иметь отдельные подкатегории, а для современных дизелей проведут пересмотр маркировки с учетом их реальных характеристик. Вводить новую систему планируют постепенно.

Точных сроков пока нет. Однако эксперты сходятся во мнении: нынешняя система устарела и не отвечает реалиям, поэтому изменения только вопрос времени. Как только правительство примет решение, DGT готова быстро внедрить обновленную схему, что сделает экологическую маркировку более прозрачной и честной.

