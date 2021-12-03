Автомобили, дебютировавшие на украинском рынке в 2021 году

В этом году автопроизводителям действительно есть чем удивить покупателей.

2021 год подарил украинцам немало разных событий, но и автомобильный мир также не отстает. Автопроизводители, несмотря на пандемию и проблемы с полупроводниками, все равно смогли предоставить водителям интересные новинки.

ТСН.Авто выделил семь самых интересных автомобилей, дебютировавших в 2021 году.

Первой новинкой стал корейский внедорожник – Hyundai Palisade. Этот автомобиль может быть как с передним приводом так и с полным, так что каждый сможет найти для себя самый лучший вариант. Под капотом «великана» пока доступно два мотора: бензиновый атмосферный V6 объемом 3,8-литра и 2,2-литровый турбодизель. Но в любом случае, двигатель будет работать с автоматической коробкой на 8 передач.

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Далее также творение от инженеров Hyundai – Staria, этот минивэн имеет довольно удобные габариты, что делает его наиболее привлекательным для жителей крупных городов. Еще одно преимущество этого авто – его дизайн, он просто безумный. Машина сродни настоящему космическому шаттлу, который может нести на своем борту 9 человек. Под капотом может быть установлен недавно модернизированный 2,2-литровый турбодизель VGT или бензиновый Smartstream G6DIII 3,5 MPI. Первый совмещается как с механической КПП на 6 передач, так и с АКПП на 8 передач, а вот второй только с «автоматом».

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Теперь рассмотрим, что нам привезли французы. Перед вами DS7 Crossback E-Tense 4х4. Автомобиль имеет роскошный салон, современный дизайн и множество технологий. DS7 Crossback E-Tense может похвастаться 300-сильной гибридной силовой установкой. Мало того, что до первой сотни он разгоняется всего за 5.9 секунд, да еще и расход горючего просто смешон – 2 литра на сотню.

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Chery Tiggo 2 Pro – это новый компактный кроссовер, уже доступный на рынке Украины. Его предшественник пользовался безумной популярностью, особенно из-за своей цены. Ведь за небольшой ценник покупатель получал неплохо оборудованный автомобиль. Теперь новая линейка получила лучший дизайн, новый салон, переработанную мультимедиа и хороший бензиновый двигатель на 1.5 литра, который выдает 109 л. и 140 Нм крутящего момента.

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Еще один представитель китайского автопроизводства – полностью электрический JAC iEV7S. Компактный электрический кроссовер появился на рынке Китая несколько лет назад, но у нас его начали продавать официально только в этом году. Это совершенно нормальная практика, когда автопроизводитель сначала проверяет технологии на внутреннем рынке, а затем переходит на другие. Машина имеет батарею емкостью 40 кВт/ч, позволяющую проехать на одном заряде 300 километров. Двигатель довольно слабенький, выдает мощность в 115 лошадиных сил, поэтому до первой сотни электрокар разгоняется за 12 секунд, но этого достаточно, чтобы передвигаться по городу.

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Вот для вас полная новинка, некоторые о ней даже не слышали – CUPRA Formentor. Автомобильный бренд CUPRA недавно стартовал на нашем рынке и уже нашел для себя поклонников. Formentor – это флагманский кроссовер компании, который полностью построен на собственной платформе и не пересекается с другими моделями SEAT. Автомобили комплектуются широкой линейкой силовых установок – 2.0-литровым TSI, гибридной установкой e-Hybrid (1.4 TSI, электромотор и 13-киловатная батарея) и еще одним 2.0-литровым TSI, но немного мощнее. В последнем случае мотор работает не только в паре с DSG, но и с системой полного привода 4Drive, реализуемого с помощью муфты в задней оси.

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И наконец новинка от баварцев BMW iX. Это очень футуристический электрокоросс от BMW. Все в лучших традициях немцев – экологические материалы, качественная отделка и новые технологии. iX в топовой версии xDrive50 имеет 523 лошадиные силы и запас хода 630 километров. Также здесь есть система быстрой зарядки, которая пополнит запас батареи на 80% за 30 минут.

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Напомним, что недавно назвали самые дорогие автомобили, дебютировавшие в 2021 году.