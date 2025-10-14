ТСН в социальных сетях

Автомобили из Китая: что выбирают украинцы в этом году

Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 87%.

Светлана Несчетная
BYD Song Plus

BYD Song Plus / Фото: elektracar.com.ua

С января по сентябрь 2025 украинцы приобрели 14684 ед. легковыхавтомобилей, ввозимых из Китая.

Об этом пишет Укравтопром.

Это на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Из этого количества: новых — 12064 ед. (+39%); б/у — 2620 ед. (-8%) ед.

Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 87%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

1. BYD Song Plus — 2014 ед.;

2. VOLKSWAGEN ID.Unyx — 1599 ед.;

3. HONDA eNS1 — 992 ед.;

4. ZEEKR 7X — 726 ед;

5. BYD Sea Lion 07 — 618 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

1. ZEEKR 001 — 263 ед.;

2. ZEEKR 7X — 143 ед.;

3. POLESTAR 2 — 138 ед.;

4. BYD Song Plus — 135 ед;

5. AUDI Q4 — 134 ед.

