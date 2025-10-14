- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 46
- Время на прочтение
- 1 мин
Автомобили из Китая: что выбирают украинцы в этом году
Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 87%.
С января по сентябрь 2025 украинцы приобрели 14684 ед. легковыхавтомобилей, ввозимых из Китая.
Об этом пишет Укравтопром.
Это на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Из этого количества: новых — 12064 ед. (+39%); б/у — 2620 ед. (-8%) ед.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
1. BYD Song Plus — 2014 ед.;
2. VOLKSWAGEN ID.Unyx — 1599 ед.;
3. HONDA eNS1 — 992 ед.;
4. ZEEKR 7X — 726 ед;
5. BYD Sea Lion 07 — 618 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
1. ZEEKR 001 — 263 ед.;
2. ZEEKR 7X — 143 ед.;
3. POLESTAR 2 — 138 ед.;
4. BYD Song Plus — 135 ед;
5. AUDI Q4 — 134 ед.
