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Автомобили известных спортсменов: на каких машинах ездят звезды популярных видов спорта

Автомобили известных спортсменов: на каких машинах ездят звезды популярных видов спорта

Daily Mail

Один боксер владеет почти 100 машинами.

Звездные спортсмены завоевывают много кубков и наград, что приносит им огромные деньги. Это, в свою очередь, позволяет им покупать различные дорогие вещи, в частности, автомобили.

Большие состояния имеют известные баскетболисты, гонщики, боксеры, футболисты и теннисисты. ТСН.Авто рассказывает о коллекциях представителей именно этих видов спорта.

Леброн Джеймс

© Associated Press
Associated Press

Самый популярный и, наверное, самый лучший баскетболист мира Леброн Джеймс выигрывал многочисленные чемпионаты и четырежды становился самым ценным игроком НБА.

© Associated Press
Associated Press

Баскетболист также имеет линейку обуви "Lebron 11". У нее есть фирменный рисунок и именно он нанесен на Lamborghini Aventador Джеймса. Кроме того, в его гараже стоит Porsche 911S, Ferrari F430, Maybach 57 и еще много других автомобилей. Все эти модели являются очень быстрыми и роскошными.  

Льюис Гамильтон

Льюис Гамильтон / ©
Льюис Гамильтон

Льюис Гамильтон из команды Mercedes AMG, вероятно, в последние годы является лучшим гонщиком в мире. У него 4 титула чемпиона мира и 62 победы в соревнованиях.

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Однако с автомобилями он связан не только в работе. Он обожает их и в повседневной жизни. Гонщик владеет Pagani Zonda 760 LH, McLaren P1 и Ferrari Laferrari. А любимой его моделью является Ford Shelby Cobra, которая у него есть аж в двух экземплярах с различными цветами.

Флойд Мейвезер

© Associated Press
Associated Press

Флойд Мейвезер — один из самых легендарных боксеров мира. Он имеет титулы в нескольких весовых категориях и рекорд проведения 50 поединков, в которых он победил все разы.

Rolls Royce Phantom geneva / ©
Rolls Royce Phantom geneva

Боксер имеет одну из лучших коллекций автомобилей в мире. Считается, что у него почти 100 автомобилей. Среди них 16 Rolls Royce, по два Ferrari и McLaren и три Bugatti.

Неймар

© Associated Press
Associated Press

Неймар является одним из самых популярных футболистов мира. Его трансфер в "ПСЖ" стал рекордным. За его переход из "Барселоны" клуб заплатил 222 миллиона евро. Во Франции он также стал одним из самых высокооплачиваемых игроков мира.

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Это позволило ему приобрести 13 роскошных автомобилей. Среди них несколько Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Audi и уникальная модель Lykan Hypersport. Самым любимым его авто является Lamborghini Veneno.

Новак Джокович

© Associated Press
Associated Press

Новак Джокович является первой ракеткой мира среди мужчин. Он остается первым в течение рекордного срока — более 311 недель. Вообще он считается одним из лучших теннисистов всех времен.

© autonews.com
autonews.com

Он также очень любит автомобили. Джокович является послом бренда Peugeot и имеет собственную ограниченную серию модели e-208, которую ему подарили за победу в Australian Open. Также у него есть Peugeot RCZ, Bentley Continental GT, Mercedes Benz S500, Aston Martin DB9 и Audi R8.

Ранее мы рассказывали о коллекции автомобилей футболиста Криштиану Роналду.

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