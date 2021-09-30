Автомобили известных спортсменов: на каких машинах ездят звезды популярных видов спорта

Один боксер владеет почти 100 машинами.

Звездные спортсмены завоевывают много кубков и наград, что приносит им огромные деньги. Это, в свою очередь, позволяет им покупать различные дорогие вещи, в частности, автомобили.

Большие состояния имеют известные баскетболисты, гонщики, боксеры, футболисты и теннисисты. ТСН.Авто рассказывает о коллекциях представителей именно этих видов спорта.

Леброн Джеймс

Associated Press

Самый популярный и, наверное, самый лучший баскетболист мира Леброн Джеймс выигрывал многочисленные чемпионаты и четырежды становился самым ценным игроком НБА.

Associated Press

Баскетболист также имеет линейку обуви "Lebron 11". У нее есть фирменный рисунок и именно он нанесен на Lamborghini Aventador Джеймса. Кроме того, в его гараже стоит Porsche 911S, Ferrari F430, Maybach 57 и еще много других автомобилей. Все эти модели являются очень быстрыми и роскошными.

Льюис Гамильтон

Льюис Гамильтон

Льюис Гамильтон из команды Mercedes AMG, вероятно, в последние годы является лучшим гонщиком в мире. У него 4 титула чемпиона мира и 62 победы в соревнованиях.

Однако с автомобилями он связан не только в работе. Он обожает их и в повседневной жизни. Гонщик владеет Pagani Zonda 760 LH, McLaren P1 и Ferrari Laferrari. А любимой его моделью является Ford Shelby Cobra, которая у него есть аж в двух экземплярах с различными цветами.

Флойд Мейвезер

Associated Press

Флойд Мейвезер — один из самых легендарных боксеров мира. Он имеет титулы в нескольких весовых категориях и рекорд проведения 50 поединков, в которых он победил все разы.

Rolls Royce Phantom geneva

Боксер имеет одну из лучших коллекций автомобилей в мире. Считается, что у него почти 100 автомобилей. Среди них 16 Rolls Royce, по два Ferrari и McLaren и три Bugatti.

Неймар

Associated Press

Неймар является одним из самых популярных футболистов мира. Его трансфер в "ПСЖ" стал рекордным. За его переход из "Барселоны" клуб заплатил 222 миллиона евро. Во Франции он также стал одним из самых высокооплачиваемых игроков мира.

Это позволило ему приобрести 13 роскошных автомобилей. Среди них несколько Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Audi и уникальная модель Lykan Hypersport. Самым любимым его авто является Lamborghini Veneno.

Новак Джокович

Associated Press

Новак Джокович является первой ракеткой мира среди мужчин. Он остается первым в течение рекордного срока — более 311 недель. Вообще он считается одним из лучших теннисистов всех времен.

autonews.com

Он также очень любит автомобили. Джокович является послом бренда Peugeot и имеет собственную ограниченную серию модели e-208, которую ему подарили за победу в Australian Open. Также у него есть Peugeot RCZ, Bentley Continental GT, Mercedes Benz S500, Aston Martin DB9 и Audi R8.

Ранее мы рассказывали о коллекции автомобилей футболиста Криштиану Роналду.

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