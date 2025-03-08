Автомобили, которые проедут более 500 тысяч километров: рейтинг надежных и мощных моделей

При покупке автомобиля часто приходится выбирать между мощностью, надежностью и ценой. Однако на вторичном рынке можно найти модели, сочетающие эти качества и способные без проблем преодолевать более 500 тысяч километров.

Об этом сообщило издание Hotcars.

Первое место заняло купе BMW E92 M3 2010 года с 414-сильным V8, которое на вторичном рынке США стоит около 37 300 долларов. Известный рекорд пробега этого авто — 568 тыс. км.

Следом идет Porsche 911 (996) 1999 года, которое можно приобрести за 27 000 долларов. Владельцы этого спорткара с 296-сильной оппозитной "шестеркой" подтверждают его надежность даже после 565 тыс. км.

Тройку замыкает Toyota Supra Turbo MK3 1992 года (19 000 долларов). Один из владельцев проехал на ней 482,8 тыс. км, и авто до сих пор в отличном состоянии.

На четвертом месте оказался Chevrolet Corvette C5 1998 года выпуска, который можно купить за 16 100 долларов США. Этот спорткар с двигателем V8 объемом 5,7 литра развивает 345 лошадиных сил. Отдельный экземпляр с пробегом более 1,2 млн км в 2017 году был передан в Национальный музей Corvette.

Еще один вариант за примерно 15 500 долларов — Subaru WRX 2002 года. Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбомотором на 227 л.с. Один из владельцев этой модели преодолел более 565 тыс. км, что демонстрирует его отличную долговечность и надежность.

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Также в списке:

Chevrolet Camaro Z28 1984

Nissan 350Z 2004

Ford Mustang GT 2008

Mazda Miata 2008

Volkswagen Golf GTI MK5 2007

Напомним, в Украине рухнули продажи новых дешевых авто.

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