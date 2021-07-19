Автомобили LADA признаны наименее популярными на европейском рынке в 2021 году

Их продажи уменьшились более чем на 35%.

Российские автомобили LADA стали наименее популярными машинами в Европе по итогам первых шести месяцев 2021 года.

Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

Отмечается, что с января по июнь было реализовано 741 авто этой марки. По данным аналитиков, эта цифра на 35,4% меньше показателей за аналогичный период 2020 года. Тогда на европейском рынке продали 1 147 машин LADA.

Что касается июня, то здесь продажи LADA также показал минус. За месяц европейцы приобрели 126 машин российской компании (-59,2%). В прошлом месяце автомобили LADA также заняли последнее место в рейтинге популярности в Европе.

Добавим, что официально "АвтоВАЗ" поставками машин в Европу больше не занимается. Компания прекратила поставки новых автомобилей в ЕС еще в 2019 году, после чего постепенно распродает остатки. Такое решение "АвтоВАЗ" принял из-за новых экологических стандартов. До этого больше всего легковых машин из России поставлялось в страны Прибалтики, Германии и Чехии.

Ранее рассказывалось о том, что во Франции нашли заброшенный автосалон LADA, в котором гниют автомобили.

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