Автомобили могут быть грязнее туалетов: британские ученые сделали неожиданное открытие

Глядя на это исследование, становится ясно, что нужно тщательнее следить за чистотой в салоне.

Очень странное и неожиданное открытие совершили исследователи из Школы биологических наук Астонского университета Великобритании. Они уверяют, что автомобиль может быть таким же грязным, как обычный туалет.

Для того, чтобы сделать точное исследование, они взяли образцы из двух туалетов и пяти автомобилей, среди них есть авто, которому всего два года. И результаты действительно шокируют. Об этом сообщает издание Carscoops.

Каждое транспортное средство, которое было предоставлено на исследование, содержало фекальные бактерии. Но что удивительно, самый высокий уровень бактерий был обнаружен в багажнике, и исследователи отметили, что это то самое место, где большинство людей перевозят свои продукты.

Также, подобные бактерии находили и на водительском сиденье, поэтому, если на него падает еда, лучше воздержаться от того, чтобы её съесть. Самое грязное место в авто – багажник, в котором обнаружили 1425 бактерий. Далее у нас водительское сиденье с результатом – 649 бактерий, затем селектор передач – 407 бактерий, заднее сиденье – 323 бактерии и напоследок приборная панель с результатом – 317 бактерий.

Самое удивительное, что самое чистое место в автомобиле – это руль. Его постоянно все трогают руками и было бы логично, если бы на нем было много бактерий, но все не так. Ученые объясняют это тем, что во время пандемии водители начали использовать антисептики, которые и уничтожают бактерии.

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