Автомобили с черными точками на белом фоне: что означает новый дорожный знак

Новый дорожный знак

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На испанских дорогах появился новый знак, изображающий авто в красном круге и черные точки на белом фоне. Он обозначает зону низких выбросов (LEZ), созданную в соответствии с Законом об изменении климата и трансформации энергии.

Об этом пишет motoryzacja.interia.

Что означает знак

Этот знак встречается на испанских дорогах и несколько напоминает известный польский знак A-28 о «сыпучем гравии», который может появиться на дороге впереди и быть выброшен из-под колес других транспортных средств. Обычно его можно найти на дорогах, где недавно производились ремонтные работы или обновления покрытия, а также вблизи выездов из карьеров или гравийных карьеров.

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Точки рядом с автомобилем похожи на изображение выхлопных газов, выходящих из выхлопной трубы. Это означает зону низких выбросов (LEZ), созданную в соответствии с Законом об изменении климата и трансформации энергии.

Он требует от городов и муниципалитетов с населением более 50 000 человек иметь Зону с низким уровнем выбросов - территорию, определенную государственными органами, где применяются ограничения на доступ, передвижение и парковку транспортных средств с целью улучшения качества воздуха.

Каким требованиям должны отвечать транспортные средства в зонах с низким уровнем выбросов

Закон предусматривает несколько категорий, к которым относятся транспортные средства в зависимости от норм соответствующих выбросов. Они называются маркировками и представлены следующим образом:

Метка B: автомобили с бензиновым двигателем Евро-3 или дизельным двигателем Евро-4

Метка C: автомобили с бензиновым двигателем Евро 4 или дизельным двигателем Евро 6

Экомаркировка: гибриды и транспортные средства на сжиженном природном газе (LPG) или сжатом природном газе (CNG), соответствующие стандарту Euro 4, или дизели Euro 6

Нулевой этикеточный знак: электромобили и гибридные автомобили с подзарядкой от сети с запасом хода не менее 40 км.

Ограничения доступа различаются в зависимости от города, но в целом транспортным средствам с маркировкой C и B разрешено въезжать в зоны при условии, что они паркуются не на улицах, а на общественных парковках. Транспортные средства без какой-либо экологической маркировки, т.е. более старые бензиновые и дизельные модели, исключены из этих зон. Свободное движение в зонах с низким выбросом разрешено только автомобилям с маркировкой Zero и Eco.

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«Если мы въезжаем в зону с низким уровнем выбросов без соответствующей экологической наклейки, дающей право на управление транспортным средством, нам грозит штраф в размере 200 евро, что составляет более 800 злотых. Однако следует помнить, что иностранные водители не могут получить соответствующую наклейку для своих автомобилей», – говорится в сообщении.

В то же время некоторые города с зонами ZBE также требуют, чтобы транспортные средства, зарегистрированные в других странах, отвечали их требованиям. К примеру, в Барселоне иностранные водители должны зарегистрировать свое транспортное средство в местной системе перед въездом в зону, чтобы подтвердить, что их транспортное средство соответствует определенным стандартам выбросов Евро.

Ранее составили рейтинг машин , способных прослужить владельцам долгие годы без серьезных неисправностей.

Согласно исследованию-рейтингу ведущего аналитического агентства Consumer Reports и JD Power, в список автомобилей с высоким уровнем надежности традиционно входят японские производители: Toyota, Honda и Mazda.

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