Автомобилистам дали советы, как подготовиться к продаже машины

Каким должен быть ваш автомобиль и как надо вести переговоры.

Перед продажей автомобиля стоит не только привести в порядок машину, но и самому подготовиться к переговорам.

Во время этого процесса продавец не хочет, чтобы все продолжалось долго, а покупателю надо убедиться, что все с машиной хорошо. Поэтому на сайте auto.ria дали несколько советов о продаже автомобиля, чтоб все прошло спокойно и быстро.

Прежде всего, машина должна быть чистой, без лишних предметов в салоне и багажнике, а у продавца должно быть достаточно свободного времени и хорошее настроение. Лучше встречаться днем в солнечную погоду, в просторном и не шумном месте.

Во время общения с покупателем надо быть вежливым, давать ответы на все вопросы и по возможности проявить инициативу, рассказав о преимуществах своего предложения.

Стоит позволить осмотреть автомобиль, заглянуть под капот и багажник. Однако с осторожностью надо относиться к "экспертам", которые увидели советы на разных сайтах и могут отрывать резиновые уплотнители, отгибать пластиковые накладки или сдирать тканевую обивку, чтобы проверить то, что им посоветовали в Сети.

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Также стоит быть осторожным с тест-драйвом. Можно не беспокоиться, если покупатель сам приехал за рулем, но если перед вами начинающий водитель, пообщайтесь с ним, узнайте о водительском стаже. В движении автомобиль можно показать самому.

При определении цены авто ориентируйтесь на аналогичные предложения на рынке и в соответствии с его недостатками. Установите нижний предел, на которую готовы согласиться.

Сначала спросите, что предлагает покупатель. Бывает, что он не требует значительной скидки, или же его цена выше вашего порога. Если просят сбросить слишком много, откиньте эмоции и помните, что у покупателя не меньшая потребность купить авто, чем у вас продать.

Попытку торга не надо воспринимать агрессивно, так как продавец и покупатель находятся на открытом рынке и могут это делать, сколько угодно. Однако перед вами может быть "перекупщик", который разными способами пытается снизить цену, чтобы это было выгодно только для него.

Один из вариантов фиксации минимальной цены и применение этого, как аргумента в разговоре — есть ли на рынке аналогичные варианты за эти же деньги, которые можно купить сегодня.

Ранее сообщалось, что водителям рассказали, какие мошеннические схемы действуют на шиномонтаже.

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