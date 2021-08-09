Автомобилистам дали важные советы, как охладить машину в жару без кондиционера

Ибо в противном случае это может иметь плохие последствия.

Водителям рассказали, как охладить автомобиль в жару за без кондиционера.

Об этом говорится в AutoOboz.

Сперва не лишним будет позаботиться о температуре в салоне перед тем, как оставить машину на парковке. Напомним, что ни в коем случае нельзя оставлять в салоне детей или животных (даже на непродолжительное время). Температура в авто за считанные минуты может достичь +70 градусов по Цельсию. Если вы знаете, что ваш автомобиль проведет длительное время под прямыми солнечными лучами, подумайте о том, как защитить машину от их воздействия.

Самым эффективным в этом случае будет поставить авто под навес, в гараж или на подземную парковку. Но если такой возможности нет, воспользуйтесь специальным солнцезащитным экраном, который будет отражать тепло. Также, если машина находится в безопасности, можно оставить окна приоткрытыми.

Когда садитесь в салон раскаленного авто, позаботьтесь о том, чтобы избавиться от как можно большего количества горячего воздуха. Эксперты говорят, что наиболее эффективным способом будет открыть окно с пассажирской стороны, при этом энергично распахивать и закрывать водительскую дверь. Таким образом максимальный объем перегретого воздуха выйдет на улицу. В движении также важно сохранять температуру вашего тела в приемлемом диапазоне – излишние градусы влияют на общее состояние организма, что может сказаться на безопасности путешествия. Для охлаждения салона автомобиля можно использовать намоченную ткань (или обычные влажные салфетки), помещенную на вентиляционные отверстия. Включите вентилятор, и с ткани начнет испаряться влага, что немного снизит температуру в машине.

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Еще один рекомендованный способ – запастись льдом в бутылках или пакетах. Его можно просто разместить в салоне, или попробовать прикрепить на решетках воздуховодов. Только остерегайтесь нежелательного конденсата, который будет образовываться на поверхности емкостей со льдом. Также избегайте случайного их попадания под педали – это может быть опасным.

Наконец, задумайтесь о том, как помочь своему телу наладить теплорегуляцию и эффективно охлаждаться. В особенно жаркие дни отдавайте предпочтение одежде из натуральных материалов – они намного лучше "дышат", нежели синтетические аналоги. По возможности надевайте легкую и открытую обувь. Корме прочего, смочите водой открытые участки кожи и голову – это поможет избежать теплового удара.

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