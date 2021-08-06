Автомобилистам рассказали, как определить бензин низкого качества

Заправка "плохим" топливом грозит недешевым ремонтом.

Водителям дали несколько советов, как распознать бензин низкого качества.

Об этом говорится в News-facts.

Как известно, заправка автомобиля низкокачественным бензином чревата неприятными последствиями в виде поломок и дорогостоящего ремонта. Эксперты выделили три признака, по которым водители могут определить топливо ненадлежащего качества.

Некачественный бензин выдаёт запах – в выхлопе появляются различимые нотки сероводорода, особенно хорошо осязаемые при езде задним ходом. Заподозрив неладное, покупатель имеет право потребовать у АЗС предоставить паспорт качества на горючее, в котором у него возникли сомнения. При этом специалисты отмечают, что для разбирательств с АЗС в правовом поле (проведение экспертизы и прочих необходимых в подобных случаях мероприятий) у клиента обязательно должен быть чек о совершённой покупке.

Также читайте Стоимость автогаза в Украине растет: сколько теперь стоит ним заправиться

При использовании некачественного топлива в двигателе возникает эффект детонации, который очень отчётливо проявляется во время работы под нагрузкой (при разгоне, движении под горку и.т.д.). На детонацию категорически нельзя не обращать внимания, поскольку при её наличии разрушается силовой агрегат, а если она возникла сразу после заправки, то в бак практически наверняка залили «суррогат».

Не менее характерным признаком плохого бензина является потеря мощности – автомобиль становится менее динамичным и нехотя набирает скорость, двигатель начинает «троить», перестают работать свечи зажигания. К сожалению, качество топлива в Украине оставляет желать лучшего, поэтому обязательно берите и сохраняйте чеки с АЗС, чтобы в случае проблем иметь возможность отстоять свои интересы.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку