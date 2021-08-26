Автомобилистам рассказали, как размер дисков и шин влияет на поведение машины в дороге

Автомобилистам рассказали, как размер дисков и шин влияет на поведение машины в дороге

От этого зависит ее управляемость.

Водителям рассказали, как размер дисков и шин влияет на поведение автомобиля в дороге.

Как известно, управляемость машины напрямую зависит от параметров покрышек и дисков колес, а сами водители часто не понимают в этих компонентах. Не все знают, какие именно шины им нужны: низкопрофильные, обычные или другие.

Низкопрофильные шины по своим скоростным особенностям очень эффективны. У них лучшие показатели по динамике и ускорению, а любая машина, укомплектованная такими покрышками, гораздо меньше раскачивается на большой скорости. Тормозной путь этих компонентов короче почти на 10%, чем у их аналогов. Оборудованные низкопрофильной резиной средства передвижения очень экономичны по объемам потребления топлива, а сами шины крайне выносливы и долговечны.

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Несмотря на плюсы, у низкопрофильных покрышек есть и свои недостатки. Они плохо амортизируют неровности, что грозит высоким риском повреждения колесного элемента.

Если автомобиль попадет в глубокую яму, то происходит сильная нагрузка на подвеску. Ходовая часть принимает на себя все удары от проезжей части. Кроме того, увеличенная ширина профиля создает много шума, что хорошо ощущается на скорости в 80 км/ч.

В целом, покупать шины нужно с учетом тех условий, при которых водителю придется эксплуатировать транспорт. Если нужно ездить по шоссе, то подойдут низкопрофильные покрышки, если водитель чаще передвигается по плохим отрезках, то лучше всего обзавестись шинами с высоким профилем.

Ранее автомобилистам назвали эффективный способ продлить жизнь летних шин.

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