Автомобилистам рассказали, какие преимущества имеет механическая коробка передач над "автоматом"

Выбор трансмиссии для водителей — дело не из легких.

Одной из наиболее распространенных споров среди автомобилистов является выбор между автоматической и механической трансмиссией.

Представители каждой из сторон приводят свои аргументы, но среди сторонников "автоматов" практически никто не способен привести веские аргументы в пользу конкретных недостатков МКПП. Между тем, использование "механики" позволяет получить, как минимум, три заметных преимущества над автомобилями с двумя педалями, передает AvtoSota.

О более высоком уровне контроля над автомобилем вспоминать не стоит, поскольку это прописная истина, но значительная часть владельцев автомобилей с "механикой" в процессе повседневной эксплуатации не использует потенциал, предусмотренный ручным переключением.

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Первым действительно серьезным преимуществом является надежность. Несмотря на значительный шаг вперед "автоматов" за два последних десятилетия, МКПП продолжает оставаться эталоном надежности из-за своей технической простоты. Даже самые простые по конструкции "автоматы" значительно сложнее по той же конструкции. Статистика показывает, что количество поломок механических трансмиссий существенно ниже, чем у их автоматических собратьев. Существенно дольше сказывается и срок службы агрегата.

Конечно, встречаются и очень надежные автоматические трансмиссии, но таких представителей на современном рынке авто минимальное количество.

Вторым преимуществом выступает стоимость ремонта. Если "механика" и выйдет из строя, то восстановление ее работоспособности обойдется автовладельцу в разы дешевле, чем ремонт "автомата". Если же добавить к этому меньшую частоту поломок и большие сроки службы МКПП, то выгода окажется еще больше.

Также необходимо учитывать тот факт, что "механика" дешевле в обслуживании и в большинстве случаев обеспечивает снижение расхода топлива на фоне автоматических трансмиссий. Между тем экономия — один из главных критериев, на основе которого украинцы делают выбор, покупая автомобиль.

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Последний явный плюс — универсальность. Использование "автомата" позволяет получить преимущества в городских пробках, в то время как на трассе им не хватает "живости" особенно на обгонах. Механическая КПП более универсальный вариант для любых дорожных условий, включая езду вне дорог с твердым покрытием. "Механика" станет оптимальным вариантом и для тех, кто предпочитает "дрифтануть" в сугробе на площадке.

Согласитесь, что преимущества весьма существенные, поэтому говорить о том, что время автомобилей МКПП безвозвратно ушло, пока преждевременно.

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