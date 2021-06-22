Автомобилистам рассказали, какие преимущества имеет механическая коробка передач над "автоматом"

Выбор трансмиссии для водителей — дело не из легких.
Одной из наиболее распространенных споров среди автомобилистов является выбор между автоматической и механической трансмиссией.
Представители каждой из сторон приводят свои аргументы, но среди сторонников "автоматов" практически никто не способен привести веские аргументы в пользу конкретных недостатков МКПП. Между тем, использование "механики" позволяет получить, как минимум, три заметных преимущества над автомобилями с двумя педалями, передает AvtoSota.
О более высоком уровне контроля над автомобилем вспоминать не стоит, поскольку это прописная истина, но значительная часть владельцев автомобилей с "механикой" в процессе повседневной эксплуатации не использует потенциал, предусмотренный ручным переключением.
Первым действительно серьезным преимуществом является надежность. Несмотря на значительный шаг вперед "автоматов" за два последних десятилетия, МКПП продолжает оставаться эталоном надежности из-за своей технической простоты. Даже самые простые по конструкции "автоматы" значительно сложнее по той же конструкции. Статистика показывает, что количество поломок механических трансмиссий существенно ниже, чем у их автоматических собратьев. Существенно дольше сказывается и срок службы агрегата.
Конечно, встречаются и очень надежные автоматические трансмиссии, но таких представителей на современном рынке авто минимальное количество.
Вторым преимуществом выступает стоимость ремонта. Если "механика" и выйдет из строя, то восстановление ее работоспособности обойдется автовладельцу в разы дешевле, чем ремонт "автомата". Если же добавить к этому меньшую частоту поломок и большие сроки службы МКПП, то выгода окажется еще больше.
Также необходимо учитывать тот факт, что "механика" дешевле в обслуживании и в большинстве случаев обеспечивает снижение расхода топлива на фоне автоматических трансмиссий. Между тем экономия — один из главных критериев, на основе которого украинцы делают выбор, покупая автомобиль.
Последний явный плюс — универсальность. Использование "автомата" позволяет получить преимущества в городских пробках, в то время как на трассе им не хватает "живости" особенно на обгонах. Механическая КПП более универсальный вариант для любых дорожных условий, включая езду вне дорог с твердым покрытием. "Механика" станет оптимальным вариантом и для тех, кто предпочитает "дрифтануть" в сугробе на площадке.
Согласитесь, что преимущества весьма существенные, поэтому говорить о том, что время автомобилей МКПП безвозвратно ушло, пока преждевременно.