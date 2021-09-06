Автомобилистам рассказали, какой коммерческий транспорт выгодно переводить на газовую установку

Не обходится и без исключений.

Водителям рассказали, какой коммерческий транспорт выгодно переводить на газовую установку.

Об этом говорится в UBR.

Отмечается, что газобаллонное оборудование (ГБО) выгодно ставить на коммерческие авто с бензиновыми двигателями. Установка такой системы на дизельные машины в основном нерентабельна из-за того, что степень сжатия двигателя не позволяет добиться большего процента использования автогаза.

Исключением из этого правила являются дизельные грузовики, которые проезжают большие расстояния.

"Мы устанавливали ГБО на минивэн с дизельным двигателем объемом 2 л. Но это оказалось невыгодно для водителя, так как соотношение затрат автогаза и дизеля — 30/70. То есть только 30% замещается автогазом. Но лучше нельзя сделать — не позволяет степень сжатия дизельного двигателя", — отметил мастер.

Такое соотношение расходов может окупиться для дизельных фур из-за того, что они проезжают большие расстояния. Однако наиболее выгодно ставить ГБО на бензиновые автомобили — в таких машинах газобаллонные системы новых поколений могут доводить использования автогаза до 80-90%.

Мастера указывают, что стоимость установки ГБО на автобус составляет около 8-10 млн грн, но может существенно отличаться в зависимости от комплектации оборудования.

"Возможно и полное замещение газом на шестом поколении ГБО — но цена такой установки будет в районе 2-3 тысяч евро, что будет долго "отбиваться". С другой стороны, благодаря такой системе газ не так "убивает" мотор. Но я бы сказал, что это еще "сырая" тема — поэтому мы пока ей не занимаемся", — отметил мастер.

Относительно коммерческой сельхозтехники специалист отметил, что установка ГБО бессмысленна для тракторов — "там просто не хватит места, чтобы поставить нормальный объем бака. Кроме того, это нерентабельно, если он дизельный".

Ранее водителям рассказали, является ли законным штраф в случае невписанного ГБО на авто.

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