Автомобилистам рассказали важные детали относительно езды на высоких и низких оборотах

Автомобилистам рассказали важные детали относительно езды на высоких и низких оборотах

Пренебрежение этим может привести к серьезным проблемам.

Автомобилистам рассказали важные детали относительно езды на высоких и низких оборотах.

Так, многие автомобилисты уверены, что регулярная езда на высоких оборотах двигателя дает последнему, как следует "прочихаться". Разгоняя мотор до красной отметки тахометра, решается вопрос "плавающих" оборотов на холостом ходу, свечи очищаются от нагара, а сам двигатель будет проще заводиться в морозную погоду.

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Часть этой информации является правдой. Во время езды на высоких оборотах из картера двигателя испаряется конденсированная влага, смешиваясь с моторным маслом, что ухудшает его свойства.

Только устраивать такую "прожарку" своему двигателю не стоит на регулярной основе, так как в этом случае колоссально возрастает нагрузка на двигатель, коробку передач, шасси и другие элементы. Также, не стоит гонять мотор на высоких оборотах во время стоянки. Это может спровоцировать проблемы, а никакого эффекта это не даст.

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Есть и те, кто считает, что езда на низких оборотах полезна. Существует мнение, что так значительно уменьшается расход топлива и дается меньше нагрузки на мотор. Однако, подобная практика также вредна для силового агрегата. Передвигаясь на заведомо низких оборотах, возникают сильные вибрации, которые разрушают подшипники и валы двигателя, элементы коробки передач и сцепления. Также страдают поршни, вкладыши коленвала, растягивается цепь ГРМ, а в камерах сгорания стремительно образуется нагар.

В результате исследований эксперты сделали вывод, что необходимо выбирать золотую середину и поддерживать средние обороты двигателя.

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