Автомобилистов предупредили о новом способе угона машины: как себя обезопасить

Чаще всего угоняют премиальные авто.

Каждый день в мире похищают тысячи автомобилей различных марок и сегментов. Чаще всего жертвами преступников становятся, конечно, премиальные авто.

Каким образом обезопасить себя от рук воров, рассказали в Твоя Машина.

В последнее время легкодоступными для злоумышленников стали автомобили с системой бесключевого доступа. Она позволяет открыть и завести автомобиль, просто поднеся к нему брелок. Похитители с помощью специальных ретрансляторов могут считывать сигнал с ключа и передавать его на портативное устройство, которое сможет разблокировать машину.

Таким способом похищали машины с парковок у торговых центров. В схеме участвовали два человека: первый шел за водителем, чтобы считать код с ключа, а второй оставался у автомобиля и ждал код. Затем он сразу садился в машину и скрывался с места преступления. Сейчас схема усовершенствовалась, так как появились более мощные ретрансляторы. Теперь, чтобы считать код, злоумышленнику не нужно приближаться к владельцу. Достаточно подобраться к ключу, пока он находится дома.

Чтобы обезопасить себя, водителям рекомендуют хранить ключи в металлических контейнерах. Они не дают распространиться сигналу, ограничивая область действия до нескольких сантиметров. Так преступники не смогут перехватить код и использовать его в своих целях.

Ранее эксперты составили рейтинг топ-10 авто, которые сложнее всего украсть.

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