Автомобильная индустрия потеряет две легендарные американские модели

У обоих автомобилей значительно упали продажи.

Chrysler и Dodge могут перестать выпускать свои модели 300 и Durango.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Эксперты считают, что первое авто может "дожить" до 2023 года. Это несмотря на то, что недавно оно получило обновление для 2022 года.

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О завершении производства седана 300 в компании намекают годами. Еще в 2018 году в руководстве FCA заявили, что автомобиль не соответствует их будущим планам.

В 2017 году продажи 300 составляли 51 237 единиц, но упали до 29 213 единиц в 2019 году. В прошлом году было всего 16 653 продаж. За первые два квартала этого года в США было продано всего 11 062 единицы, а это значит, что к концу года их будет более 22 000.

Кроссовер Dodge Durango же могут перестать выпускать в 2024 году. Компания планирует стать брендом маслкаров, и продажи модели ее не слишком впечатляют.

Обычно продаются около 66 000 единиц ежегодно. Для сравнения, Jeep регулярно продает более 200 000 Grand Cherokee ежегодно, а новый Grand Cherokee L может украсть еще больше продажу в Durango.

carscoops.com

Ранее сообщалось, что Dodge рассказали детали о своем будущем электрическом маслкаре.

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