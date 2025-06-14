Автомобильные коврики, которые убивают: как обычный аксессуар может привести к ДТП

Авто / © Pixabay

Реклама

Автомобильные коврики — это не просто элемент для чистоты в салоне. Они могут быть опасными, если подобраны неправильно. Эксперты предупреждают: если коврик не подходит по размеру или плохо закреплен, он может сдвинуться под педали и заблокировать их.

Об этом сообщило издание Mirror.

Эксперты говорят, что неподходящие или плохо зафиксированные коврики могут сдвигаться под педали газа или тормоза и блокировать их. Из-за этого водитель может не успеть затормозить или ускориться вовремя — особенно опасно это на скорости или во время маневров.

Реклама

Специалисты советуют пользоваться только теми ковриками, которые сделаны специально для вашей модели авто. Они должны плотно прилегать к полу и иметь надежные крепления. Особенно важно, чтобы в зоне педалей не было складок или выступов, которые могут мешать ногам.

Больше всего проблем вызывают универсальные коврики из автомагазинов — они часто не подходят и легко смещаются даже при осторожной езде.

Напомним, эксперт ответил, может ли авто взорваться, если в жару заправлять бак «под завязку».