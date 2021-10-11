Автомобильный бренд, который недавно вернулся в Украину, обновил свой электрический кроссовер

Автомобильный бренд, который недавно вернулся в Украину, обновил свой электрический кроссовер

ZS EV немного изменили экстерьер и добавили дальности хода.

Компания MG, которая недавно вернулась в Украину, обновила свой электрический кроссовер ZS EV.

Об этом сообщает сайт Autocar.

Автомобилю немного обновили внешний вид. Теперь он не имеет передних решеток, чтобы было более очевидно, что это именно электрокар.

AutoCar

Большинство изменений модель получила в техническом аспекте. Она теперь доступна с аккумулятором на 72 кВт-ч, который предлагает 439 км запаса хода по сравнению с 262 км, которые имеет текущий кроссовер с батареей на 44,5 кВт-ч.

Это сблизило ZS EV с его ближайшими конкурентами — Kia e-Niro и Nissan Leaf. Хотя он стоит 34 990 евро, поэтому сохраняет свой статус одного из самых дешевых электрических внедорожников в продаже.

Вскоре появится еще более дешевая версия за 30 990 евро, оснащенная аккумулятором на 51 кВт-ч для 320 км пробега. Точные цены будут подтверждены ближе к выходу на рынок.

Электрокар теперь поставляется с новейшей информационно-развлекательной системой iSmart от MG, которая имеет множество новых функций.

Ранее сообщалось, что MG вернyлся в Украину.

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