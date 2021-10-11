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Автомобильный бренд, который недавно вернулся в Украину, обновил свой электрический кроссовер

Автомобильный бренд, который недавно вернулся в Украину, обновил свой электрический кроссовер

AutoCar

ZS EV немного изменили экстерьер и добавили дальности хода.

Компания MG, которая недавно вернулась в Украину, обновила свой электрический кроссовер ZS EV.

Об этом сообщает сайт Autocar.

Автомобилю немного обновили внешний вид. Теперь он не имеет передних решеток, чтобы было более очевидно, что это именно электрокар.

© AutoCar
AutoCar

Большинство изменений модель получила в техническом аспекте. Она теперь доступна с аккумулятором на 72 кВт-ч, который предлагает 439 км запаса хода по сравнению с 262 км, которые имеет текущий кроссовер с батареей на 44,5 кВт-ч.

Это сблизило ZS EV с его ближайшими конкурентами — Kia e-Niro и Nissan Leaf. Хотя он стоит 34 990 евро, поэтому сохраняет свой статус одного из самых дешевых электрических внедорожников в продаже.

Вскоре появится еще более дешевая версия за 30 990 евро, оснащенная аккумулятором на 51 кВт-ч для 320 км пробега. Точные цены будут подтверждены ближе к выходу на рынок.

Электрокар теперь поставляется с новейшей информационно-развлекательной системой iSmart от MG, которая имеет множество новых функций.

Ранее сообщалось, что MG вернyлся в Украину.

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