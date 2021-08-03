Автомобильный гигант решил отказаться от производства кроссоверов: названа причина

Это позволит не потерять долю рынка и своих покупателей.

Компания General Motors приняла решение отказаться от производства кроссоверов.

Об этом сообщает Detroit Free Press.

Так, американский автогигант столкнулся с дефицитом полупроводников и решил сделать ставку на полноразмерные пикапы Chevrolet Silverado и GMC Sierra — их производство восстановят 2 августа. Простой трех заводов, на которых выпускают кроссоверы Chevrolet Traverse и Buick Enclave, продлится дополнительную неделю: среднеразмерные внедорожники начнут выпускать с 9 августа.

Как стало известно накануне, руководство General Motors в таких условиях приняло довольно необычное решение. Поскольку большие грузовые пикапы являются главными моделями компании, для организации их непрерывного производства компания решила отказаться от выпуска новых кроссоверов.

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По словам одного из руководителей американского автопроизводителя, подобное решение позволит корпорации не потерять долю рынка и своих покупателей в тех сегментах, где модели компании являются бестселлерами, а маржа достигает максимально возможных показателей.

Ранее в General Motors уже была проведена модернизация конструкции многих автомобилей с сегмента пикапов и кроссоверов. В связи с нехваткой необходимых электронных компонентов в компании решили отказаться от установки системы старт/стоп. Также они лишили ряда комплектаций такого популярного сервиса, как отсек для беспроводной подзарядки мобильных устройств.

Ранее рассказывалось о том, что General Motors представила два новых электромобиля Chevrolet.

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